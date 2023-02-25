Từ giờ đến RẰM tháng 2 âm, thầy tiên tri nhắc nhở 3 con giáp sau coi chừng mất TIỀN, dễ dính hạn THỊ PHI liên tiếp!

Nhất là với người làm kinh doanh, việc làm ăn buôn bán không được thuận lợi như mong đợi, tiền bạc đổ ra có nguy cơ không thu hồi về được, mất cả vốn lẫn lãi chứ chẳng chơi.

Theo tử vi tuổi Tý tháng 2 âm lịch, bị Thái Tuế nhập mệnh khiến con giáp này mệt mỏi vì công việc, gia đình, xã hội và nhiều vấn đề lặt vặt khác ngay từ đầu tháng.

Nửa đầu tháng cảnh báo Tý không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc, đi lại, nhất là những bạn thường xuyên phải di chuyển nhiều, làm trong ngành vận tải hoặc sắp đi du lịch, nên ngồi xe người khác lái, không nên đem theo nhiều tiền mặt.

Nhiều bạn đi làm nhưng không mấy vui vẻ, trong đầu còn phải lo toan đủ thứ việc không tên, không lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Con giáp này cũng cần đề phòng kẻ xấu bày trò hãm hại, nhấn chìm danh tiếng của bạn trong công việc, công sức của bạn xây dựng bấy lâu nay lại bị đạp đổ.

Tuổi Thìn

Thìn lọt top con giáp xui xẻo nửa đầu tháng 2 âm lịch là vì dính vào Thiên Cẩu hung tinh nhập mệnh, muốn yên ổn cũng khó, ai muốn lên kế hoạch làm ăn, cưới hỏi nên hạn chế trong nửa đầu tháng 2.

Điềm báo tử vi cho thấy, tiền bạc trong ví Thìn không cánh mà bay. Dù bản mệnh đã rất cố gắng nhưng không thể cứu vãn được tình hình, mọi chuyện diễn tiến ngoài sức tưởng tượng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thìn vốn là người rất cẩn thận trong chuyện tiền nong, làm ăn nhưng không hiểu sao thời gian gần đây tiền cứ đi đâu hết, làm lụng cật lực nhưng tiền đi còn nhanh hơn cả tiền vào.

Không phải là bạn muốn gây sự nhưng có những người mang tính cách quá đáng đến mức khiến bạn không nhẫn nhịn nổi, thời gian này nên nhẫn nhịn chút nhé, đừng vì 1 phút bốc đồng mà gây ra rắc rối cho bản thân.

Tuổi Hợi

Gặp Bạch Hổ chiếu vận, Hợi nên tự nhắc nhở bản thân chi tiêu cẩn thận và tránh xung đột không cần thiết trong thời gian này nhé.

Tháng 2 âm lịch này là tháng đào hoa, nhiều người dễ dính thị phi liên quan đến tình cảm, nhất là những ai đã có gia đình hoặc đang yêu nhau một thời gian dài, không tỉnh táo là tan vỡ như chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Hợi vốn là con giáp tốt tính, lương thiện, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, hay giúp người, tuy nhiên đôi khi sự nhiệt tình của bạn lại đặt sai chỗ.

Tháng 2 âm lịch này bạn dễ bị những người mình từng giúp đỡ tính toán hơn thua nhau, phủi bỏ công ơn, ăn cháo đá bát, quay lại hại bạn, Hợi sẽ bị tổn thương thực sự.

Tiền trong túi mình đừng tùy tiện đem cho người khác vay mượn vì nể mặt nhau, cẩn thận kẻo bạn mất tiền lại còn gặp chuyện ngoài mong muốn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!