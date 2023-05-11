Từ giờ đến hết tháng 3 AL: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, “vét cạn túi” thần Tài, của nả chất đống đầy két, giàu có nhất vùng

Dự báo mệnh có Thiên Ấn nên Tị có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý, cấp cao. Trọng trách của bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé. Tỵ làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành.

Vận tình cảm nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới.

Chuyện tiền bạc của tuổi Dần không được như ý. May bạn còn có những người bạn tri kỉ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn khó khăn.

Tình cảm cũng ổn thỏa khi người ấy hiểu và thông cảm cho bạn rất nhiều. Nếu cảm thấy quá khó khăn hãy nên chia sẻ, đừng giữ trong lòng một mình bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn khá cô độc, công việc bộn bề. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn không được thông cảm lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu.

Bù lại, túi tiền của tuổi Thìn không có biến động. Bản mệnh biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm