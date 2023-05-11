Từ giờ đến hết tháng 3 AL: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, “vét cạn túi” thần Tài, của nả chất đống đầy két, giàu có nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 02:44

Sách tử vi viết rõ: Làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Dự báo mệnh có Thiên Ấn nên Tị có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý, cấp cao. Trọng trách của bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé. Tỵ làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành.

Vận tình cảm nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới. 

Từ giờ đến hết tháng 3 AL: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, “vét cạn túi” thần Tài, của nả chất đống đầy két, giàu có nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tiền bạc của tuổi Dần không được như ý. May bạn còn có những người bạn tri kỉ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn khó khăn.

Tình cảm cũng ổn thỏa khi người ấy hiểu và thông cảm cho bạn rất nhiều. Nếu cảm thấy quá khó khăn hãy nên chia sẻ, đừng giữ trong lòng một mình bạn nhé.

Từ giờ đến hết tháng 3 AL: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, “vét cạn túi” thần Tài, của nả chất đống đầy két, giàu có nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn khá cô độc, công việc bộn bề. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn không được thông cảm lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu.

Bù lại, túi tiền của tuổi Thìn không có biến động. Bản mệnh biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác.

Từ giờ đến hết tháng 3 AL: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, “vét cạn túi” thần Tài, của nả chất đống đầy két, giàu có nhất vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Lộ diện 3 con giáp BÙNG NỔ SẢNG KHOÁI giàu hết phần thiên hạ, cả đời sống trong nhung lụa vào 3 tháng tới

Lộ diện 3 con giáp BÙNG NỔ SẢNG KHOÁI giàu hết phần thiên hạ, cả đời sống trong nhung lụa vào 3 tháng tới

Sự giàu có nó lạ lắm, thăng trầm khiến nhiều người chẳng kịp trở tay. Dù có muốn hay không, 3 con giáp này có vận trình tài lộc tốt nhất trong năm 2023, tiền của đủ đầy hết phần người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 31 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề