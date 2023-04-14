Từ giờ đến cuối tháng 4, các con giáp sau nhuận lộc về vô kể, Thần Tài cho vàng, Phật Bà cho bạc, tay có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 23:26

So với thời gian trước thì tiền bạc của các con giáp này tăng vọt theo cấp số nhân. Họ sống dư dả và đủ sức chăm lo cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

Tuổi Dần

Từ giờ đến cuối tháng 4, các con giáp sau nhuận lộc về vô kể, Thần Tài cho vàng, Phật Bà cho bạc, tay có tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần tuy không dư dả nhưng lại sống xởi lởi, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Với những người thân thiết, con giáp này lại càng cho đi chứ không mong nhận lại. Có lẽ nhờ vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến tuổi Dần và xem họ là tri kỷ trong cuộc đời.

Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, người tuổi Dần gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ được quý nhân phù trợ và bạn bè giúp đỡ, họ nhanh chóng vượt qua và tạo dựng được nền móng vững chắc cho dự định trong tương lai.

Từ giờ đến cuối tháng 4, công việc của người tuổi Dần phát triển thuận lợi cả về quy mô lẫn nhân sự. Bản thân họ nhờ kiến thức chuyên môn vững chắc cũng được cất nhắc chức vụ sếp tổng với vai trò chủ chốt.

So với thời gian trước thì tiền bạc của người tuổi Dần tăng vọt theo cấp số nhân. Họ sống dư dả và đủ sức chăm lo cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

Tuổi Thìn

Từ giờ đến cuối tháng 4, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn có tốt xấu đan xen. Theo đó, vận trình tốt sẽ rơi vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn vận trình xấu sẽ rơi vào ngày Chủ Nhật cuối tuần. Do đó, hãy cố gắng thận trọng trong lời nói và việc làm vào ngày này, để tránh mắc sai lầm khi làm việc.

Người tuổi Thìn có cảm giác không thoải mái khi tới công sở. Rất có thể là mọi thứ diễn ra không đúng như những gì mong muốn khiến bản mệnh cảm thấy buồn, chạnh lòng. Nếu tập trung vào các nhiệm vụ của mình thì người tuổi này hết thời gian để mà phân bì, suy nghĩ tiêu cực.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao. Dù tuần này có nhiều thăng trầm nhưng con giáp này sẽ được Thiên Tài ghé thăm cuối tuần. Điều này không chỉ mang lại cho bạn niềm vui mà còn giúp bạn có cơ hội được gia tăng tài chính của mình. Ngoài ra, bạn cũng biết cách kiếm tiền để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình hơn trước.

Tuổi Tị

Từ giờ đến cuối tháng 4, các con giáp sau nhuận lộc về vô kể, Thần Tài cho vàng, Phật Bà cho bạc, tay có tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là một trong 3 con giáp may mắn từ giờ đến cuối tháng 4, người tuổi Tị sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển về đường tài lộc. Ở thời điểm này, bạn không phải lo lắng về tài chính của mình khi các nguồn thu dù chính hay phụ đều sẽ tăng tiến nhanh chóng.

Con giáp này không quá phụ thuộc vào một khoản thu nhập mà tự tạo cho mình các khoản kiếm thêm bên ngoài. Dù thời gian bị chiếm dụng khá nhiều nhưng khi cầm những đồng tiền vất vả kiếm được, bạn sẽ những nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng.

 

Từ giờ đến cuối tháng 4 sẽ là ngày cát khí vượng nhất. Công việc của con giáp này vẫn đang tiến triển tốt đẹp, những kế hoạch bản mệnh đã ấp ủ từ rất lâu nay đã có thể thực hiện và bước đầu thu về thành công.

 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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