Từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này vượng tài vượng lộc, đầu tư 1 sinh lời 10, có khả năng trở thành đại gia, sắm nhà lầu trong nay mai

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 01:14

Từ đầu tháng 3 AL, người người nhà nhà đều đang nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa đủ đầy. Đặc biệt, đối với 3 con giáp này, từ giờ đến cuối tháng 3 là giai đoạn thăng hoa vượt trội.

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Cát khí cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn.

Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững.

Từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này vượng tài vượng lộc, đầu tư 1 sinh lời 10, có khả năng trở thành đại gia, sắm nhà lầu trong nay mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. 

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người.  Vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này vượng tài vượng lộc, đầu tư 1 sinh lời 10, có khả năng trở thành đại gia, sắm nhà lầu trong nay mai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, con giáp này hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng. Tiếc là tuổi Dậu phải đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục vì không kiểm soát được cảm xúc khiến cho đối phương bị tổn thương.

Xây dựng tình yêu thì khó chứ phá vỡ thì rất dễ, con giáp này đừng để cái tôi của mình quá lớn khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bản mệnh sẽ thấy rất hối hận. Hãy cố lấy lại bình tình và trò chuyện rõ ràng với đối phương.

Từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này vượng tài vượng lộc, đầu tư 1 sinh lời 10, có khả năng trở thành đại gia, sắm nhà lầu trong nay mai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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