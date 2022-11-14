Từ giờ đến Tết 2023, con giáp nào còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, vơ vàng, ôm bạc ăn Tết cực to?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp.

Từ giữa tháng 11 Âm lịch, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe .

Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Thần Tài chốt sổ 4 con giáp này, may mắn không ai sánh bằng, uống no lộc trời, càng ngày càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích.

Từ giờ đến Tết 2023, con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này.

Đây cũng là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành công việc một cách kịp thời với ý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân.

Ngoài ra, vận đào hoa của người tuổi Dần rất tốt. Những người cô đơn có thể sẽ tìm được bờ vai chia sẻ. Trong khi đó, những người đã lập gia đình cũng sẽ bao dung, thấu hiểu người kia nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Bạn giỏi nghiên cứu cảm xúc và luôn có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạn có khả năng phán đoán chính xác và sức mạnh mạnh mẽ. Bạn đã và đang phát triển và bạn đã mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Những người tuổi Mùi trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Bạn luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Bạn không chủ động làm tổn thương ai, nhưng bạn cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng.

Từ đây đến Tết 2023, 4 con giáp thành công vang dội, đổi đời thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến Tết 2023, ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại, và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự đoán sẽ tăng tiến tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh không ngớt, vô cùng giàu có. Bạn không đặc biệt quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng bạn luôn có được cả danh và tài. Và bạn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì bạn có, và sức mạnh của bạn được định sẵn để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 âm lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo