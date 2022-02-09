Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tiền tài của 3 con giáp này tăng vọt bất ngờ, có cơ hội đổi đời, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 19:00

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này thời gian tới sẽ có nhiều may mắn bất ngờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành và được trời ban nhiều phúc khí và nhiều may mắn. Trong cuộc sống này, không phải lúc nào tuổi Hợi cũng thuận buồm xuôi gió nhưng nhờ có trái tim nhân hậu mà họ được nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. So với những con giáp khác, những người tuổi Hợi cũng  có ý chí và luôn nỗ lực cố gắng trong mọi hoàn cảnh, vì vậy chẳng may có gặp khó khăn họ cũng tự mình vượt qua được. 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tiền tài của 3 con giáp này tăng vọt bất ngờ, có cơ hội đổi đời, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, chỉ cần tuổi Hợi vững tin và kiên cường, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Thời gian tới, vận may của tuổi Hợi như cú lội ngược dòng giúp họ tìm được cách giải quyết những khó khăn đang tồn đọng. Tài vận cứ thế mà phát triển và dự sẽ có một năm đầy may mắn ở phía trước, muốn nghèo cũng khó, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn sống tình cảm, chân thành, luôn biết vì người khác nên được mọi người quan tâm yêu thương hết mực, cũng chính vì vậy mà xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân bên cạnh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc họ gặp gian truân, sóng gió. Người tuổi Mão không quá tham vọng về vật chất, họ cần đầu tư vào một cuộc sống bình yên và đủ đầy hơn. Và năm Nhâm Dần 2022 là cơ hội tốt để tuổi Mão thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tiền tài của 3 con giáp này tăng vọt bất ngờ, có cơ hội đổi đời, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng này, tuổi Mão gặp được cơ hội tốt, họ sẽ có thể tự mình xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo. Cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Năm 2021 thăng hoa 1 thì năm 2022 sẽ thăng hoa 10, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết, cơ hội tốt xuất hiện trước mặt giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn. Tuổi Mão sẽ có khả năng trở thành đại gia, lúc đó việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Trong năm qua, tuổi Tý vốn gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng rồi cũng tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. Ưu điểm của tuổi Tý chính là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình, họ luôn nhiệt huyết cố gắng đến cùng. Năm 2021 đã qua, tuổi Tý mong chờ năm 2022 có thể lấy lại những gì đã mất. 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tiền tài của 3 con giáp này tăng vọt bất ngờ, có cơ hội đổi đời, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, cuộc sống tuổi Tý có nhiều thay đổi bất ngờ. Tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần vì có nhiều hy vọng và cơ hội mới đang chờ, vì vậy tuổi Tý cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để thành công vang dội. Tuổi Tý cũng sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, cuộc sống sau Tết của tuổi Tý sẽ sung túc viên mãn như họ mong muốn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ mùng 8 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp có vận trình lên hương, gặp đủ cát lành, giàu sang phú quý

Từ mùng 8 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp có vận trình lên hương, gặp đủ cát lành, giàu sang phú quý

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn từ mùng 8 Tết trở đi, làm việc gì cũng thuận lợi. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng thành quả xứng đáng bấy nhiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 42 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ