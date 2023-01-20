Từ giờ đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết): 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 17:09

Những con giáp may mắn từ giờ đến ngày vía Thần Tài có cơ hội phát tài, vận may cực vượng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn được ngũ hành Thủy tương trợ cộng thêm phúc đức tích lũy nhiều nên tài phú vô cùng thuận lợi. Thời điểm từ giờ đến ngày vía Thần Tài, vận thế của con giáp tuổi Tý sẽ có sự chuyển đổi lớn do được quý nhân phù trợ, mang lại những thông tin đầu tư có lợi về công việc.

Từ đó, con giáp này sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư, làm đâu trúng đó. Lời khuyên là người tuổi Tý nên trân trọng những mối quan hệ với bạn bè bởi họ chính là quý nhân phù trợ.

Từ giờ đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết): 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn trời sinh rất thông minh, bẩm sinh người cầm tinh con Rồng đã có số mệnh phú quý nên luôn gặp may mắn về tài vận. Tử vi dự đoán, từ giờ đến ngày vía Thần Tài, vận thế người tuổi Thìn có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này.

Bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống người tuổi Thìn đều có quý nhân phù trợ, mọi việc trước có khó khăn vất vả nhưng nhờ có sự cố gắng không ngừng nghỉ, gặp đúng thiên thời - địa lợi - nhân hòa nên sự nghiệp không ngừng thăng tiến, tài vận không ngừng gia tăng nhanh chóng bất ngờ.

Từ giờ đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết): 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ giờ đến ngày vía Thần Tài, vận son đỏ của người tuổi Ngọ cực kì tốt đẹp luôn nhé. Không chỉ có duyên phận trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Ngọ cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Đây cũng là thời điểm may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Ngọ. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng rất nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Thời gian này người cầm tinh con ngựa làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền tài vô kể.

Từ giờ đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết): 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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