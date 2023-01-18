Từ giờ đến ngày vía Thần Tài, 3 con giáp tranh sủng Thần Tài, hào quang soi rọi, đạp trúng hố vàng

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang thời gian từ giờ đến ngày vía Thần Tài, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi dự đoán, từ giờ đến ngày vía Thần Tài nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Do đó, con giáp này được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ giờ đến ngày vía Thần Tài, tuổi Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên trong thời gian này, Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, thời gian từ giờ đến ngày vía Thần Tài, tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Con giáp này sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-gio-den-ngay-via-than-tai-3-con-giap-tranh-sung-than-tai-hao-quang-soi-roi-dap-trung-ho-vang-544741.html