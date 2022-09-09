Từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này cần đặc biệt đề phòng tiểu nhân hãm hại, cản trờ đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 10:15

Những con giáp dưới đây cần hết sức cẩn trọng trong công việc, nếu không bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân đẩy mình vướng vào rắc rối.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ từ giờ đến hết tháng 8 âm lịchy tương xung với sao Thái Tuế nên trong cuộc sống và sự nghiệp dễ gặp tai họa, dễ bị tiểu nhân đố kỵ và chơi xấu, công việc đầy rẫy những khó khăn. Đặc biệt là thời điểm cuối tháng, bản mệnh ít khi gặp may mắn mà xui xẻo thì đầy rẫy.

Dưới sự quấy phá của tiểu nhân, bản mệnh khó phát huy được năng lực của mình, dễ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép, gây khó dễ, làm việc gì cũng không được thuận lợi như ý muốn. Do đó, con giáp này cần tránh mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc các cơ quan hành pháp, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng “rước họa vào thân”. Cùng với đó, bạn cũng cần phải kiểm soát cảm xúc cá nhân cho tốt, tránh để những lời châm chọc khiến mình nóng giận, mất kiểm soát và có những hành động thiếu suy nghĩ, gây ra tai họa về sau.

Nếu có ý định khởi nghiệp, con giáp gặp tiểu nhân cuối tháng 8 âm lịch này cần phải thật cẩn trọng. Bạn có thể phải vất vả rất nhiều mà chưa chắc đã đạt được thành tích lý tưởng.

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Người tuổi Ngọ từ giờ đến hết tháng 8 âm lịchy tương xung với sao Thái Tuế nên trong cuộc sống và sự nghiệp dễ gặp tai họa. Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Hợi

 Thời điểm cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, thị phi, hay phải đối diện với những kẻ tiểu nhân, thậm chí bị anh em, bạn bè đâm sau lưng, gây ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp. Con giáp này khó có thể chiếm được ưu thế trong công việc, khó có cơ hội thăng tiến, thậm chí hay bị kẻ khác giành mất thời cơ.

Vì vậy, bạn phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, luôn ở vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, không lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết, đặc biệt tránh xa những hoạt động như rượu chè, cờ bạc vừa gây lãng phí tiền bạc vừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Bản mệnh cũng nên tránh hợp tác với họ hàng, anh em hoặc bạn bè lâu ngày không liên lạc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cần suy tính kỹ càng, không nên vội vàng tin theo lời rủ rê, nịnh nọt của người khác.

Tuổi Dậu

Từ giờ đến cuối tháng 8 âm lịch Phá Thái Tuế của người tuổi Dậu, đặc biệt càng về cuối tháng, vận xui càng đeo bám bản mệnh. Chính vì thế lời khuyên dành cho những chú Gà là hãy sống khiêm tốn, kín kẽ một chút, tránh tranh luận khi giao lưu, chuyện trò với người khác, tránh để xảy ra xô xát, xung đột là tốt nhất.

Do ảnh hưởng của năm phạm Thái Tuế nên sự nghiệp của người tuổi Dậu bị ảnh hưởng tương đối nhiều, quan hệ xã giao cũng bị tác động xấu. Họa thị phi luôn vây quanh, chỉ chờ bạn sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là có thể khiến bạn gặp rắc rối ngay. Thậm chí, bạn còn có thể sẽ vướng phải những rắc rối liên quan tới pháp luật nữa.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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