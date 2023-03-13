Từ giờ đến hết tháng 3, những con giáp này vận trình lên hương, thỏa sức gánh vàng còng lưng, xoay chuyển vận may làm giàu, công danh sự nghiệp thăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến hết tháng 3, giàu sang thành đạt sẽ đến với 3 con giáp may mắn này, trúng số độc đắc chỉ là điều dễ dàng.
- Từ nay đến giữa tháng 3, những con giáp này được mệnh danh cỗ máy in tiền, Thần Tài rót lộc về tới cửa, may mắn hiện rõ trên mặt
- Đầu tháng 3 may mắn song hành, cuối tháng phất lên như vũ bão, 3 con giáp cuộc sống nở hoa, tiền nhiều vô kể
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, họ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được. Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực.
Từ nay đến hết tháng 3, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín. Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung.
Tuổi Tý
Theo Ngũ hành thì tuổi Tý tương ứng với Thủy. Người cầm tinh con Chuột thường có trái tim nhân hậu, rất thông minh và có khiếu hài hước. Từ nay đến hết tháng 3, người tuổi Tý sẽ tạo được cú bật đáng ngưỡng mộ.
Đây là lúc con giáp này gặp được vận lớn, nếu biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc rủng rỉnh không còn là nỗi lo. Bên cạnh đó, những chú Chuột còn rất vượng vận đào hoa. Người độc thân nếu muốn có bước tiến mới cần mở lòng hơn, học cách bày tỏ tình cảm thay vì chỉ giữ kín trong lòng.
Tuổi Thân
Từ nay đến hết tháng 3, tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Thân có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình. Các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển theo hướng tích cực. Cũng nhờ đây mà tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ khá lớn đến từ quý nhân. Với sự thành công đạt được và hoàn toàn có thể mong đợi về cuộc sống tươi sáng hơn nữa.
Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.
* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.