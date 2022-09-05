Từ giờ đến hết năm, 3 con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, làm gì cũng gặp may, đầu tư là sinh lời, phát tài phát lộc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 00:05

Theo các chuyên gia tử vi, 3 con giáp dưới đây nhờ được quý nhân phù hộ mà từ giờ đến cuối năm nhất định sẽ gặp may mắn bất ngờ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình.

Theo tử vi học, dịp cuối năm, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Từ giờ đến hết năm, 3 con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, làm gì cũng gặp may, đầu tư là sinh lời, phát tài phát lộc, phú quý giàu sang - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuối năm 2022 những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

Tuổi Dậu

Tử vi cuối năm 2022 của người tuổi Dậu cát lợi, hỷ khí dồi dào. Tiến trình công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc gì cũng khá trôi chảy.

Tháng này Chính Tài ổn định, Thứ Tài có thu hoạch nhất định. Khi các dự án, hạng mục cuối năm Mậu Tuất được quyết toán, bản mệnh sẽ nhận được số tiền lương và thưởng xứng đáng. Chi tiêu cũng thêm phần phóng khoáng dù Tết nhất phải mua sắm nhiều thứ, bạn vẫn rủng rỉnh tiền trong túi.

Từ giờ đến hết năm, 3 con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, làm gì cũng gặp may, đầu tư là sinh lời, phát tài phát lộc, phú quý giàu sang - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Phương diện tình cảm, có không ít cơ hội thoát kiếp FA, cần chủ động nắm bắt. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào.

Nhưng cần lưu ý phương diện sức khỏe dễ gây ra các chứng bệnh về mắt, tiêu hóa. Ngoài bản thân, bạn cũng nên chú trọng chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi trong nhà. Trong trường hợp không may mắn, gia đình có tang sự, đón xuân mới không trọn vẹn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Từ giờ đến hết năm, 3 con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, làm gì cũng gặp may, đầu tư là sinh lời, phát tài phát lộc, phú quý giàu sang - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Dịp cuối năm nay, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong thời gian tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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