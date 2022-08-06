Từ giờ đến giữa tháng 8/2022 dương lịch: 3 con giáp nghênh tài đón lộc, phát tài đổi vận, thoải mái ăn chơi mà tiền vẫn đầy túi, giàu sụ lên nhờ đầu tư lãi to, làm gì cũng có tiền về túi

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 12:52

3 con giáp này nhờ biết nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp được quý nhân trong năm nay, làm việc thông thuận. Việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi.

Từ giữa tháng 8/2022 dương lịch này, người tuổi Dậu ít biến động thăng trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ. Nhờ có quý nhân đồng hành nên họ không gặp trở lực nào quá lớn. Nhìn chung, người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua trong năm 2022.

Từ giữa tháng 8/2022 dương lịch, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu. Các cơ hội làm giàu mở ra giúp Dậu phất lên nhanh chóng.

Tuy nhiên Dậu vẫn có hung tinh chủ hao tài rình rập nên tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng dễ tiêu hao lắm. Bản mệnh cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng và cẩn thận để hạn chế rủi ro, thất thoát.

Từ giờ đến giữa tháng 8/2022 dương lịch: 3 con giáp nghênh tài đón lộc, phát tài đổi vận, thoải mái ăn chơi mà tiền vẫn đầy túi, giàu sụ lên nhờ đầu tư lãi to, làm gì cũng có tiền về túi - Ảnh 1
Từ giữa tháng 8/2022 dương lịch, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuối Tỵ

Theo chuyên gia tử vi, con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn trong năm Nhâm Dần sẽ có rất nhiều khởi sắc. Trong năm này, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi này khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Từ giữa tháng 8/2022 dương lịch, nếu tập trung đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, chuyện giàu có chỉ trong tầm tay. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này dần rũ bỏ những xui xẻo đã đeo bám họ thời gian qua.

Tuy nhiên, do vận khí trong năm có thăng trầm nên bản mệnh cũng phải chú ý trong chi tiêu. Cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu hoang xài phí mà khiến tài khí hao tổn, thậm chí rơi cảnh nợ nần vay mượn.

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục từ giữa tháng 8/2022 dương lịch này. Mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết. Giữa tháng 8/2022 dương lịch, Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng lại thêm cát tinh chiếu mệnh nên vận khí của Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Nhờ vậy mà tài lộc của Ngọ ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 7/8/2022, 3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa, kiếm được bội tiền, mọi việc theo ý muốn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 7/8/2022, 3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa, kiếm được bội tiền, mọi việc theo ý muốn

Tử vi dự đoán đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 7/8/2022, những con giáp này có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây, khổ ải tan biến, may mắn tìm đến.

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