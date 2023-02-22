Từ giờ đến giữa tháng 3, Ngọc Hoàng 'xả kho tiền', 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, tiền bạc ngút ngàn, khí vận hanh thông, may mắn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 05:20

Sách tử vi cho biết, từ giờ đến giữa tháng 3, những con giáp này vô cùng giàu có thành công hơn người.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là con giáp phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống người tuổi Ngọ chính là những người vô cùng thông minh, khôn ngoan, tính tế để nắm bắt những cơ hội nghìn năm có một để đổi đời.

Tử vi cho biết, từ giờ đến giữa tháng 3, người tuổi Ngọ nhờ thế mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn. Kinh doanh của người cầm tinh con Ngựa đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày. Hậu vận tuổi Ngọ càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Người tuổi Ngọ chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Từ giờ đến giữa tháng 3, Ngọc Hoàng 'xả kho tiền', 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, tiền bạc ngút ngàn, khí vận hanh thông, may mắn đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, trong tính cách của người tuổi Thìn họ chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến họ luôn nghĩ cách làm một việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất. Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thìn rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ.

Từ giờ đến giữa tháng 3, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Trong lúc này, tuổi Thìn không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Từ giờ đến giữa tháng 3, Ngọc Hoàng 'xả kho tiền', 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, tiền bạc ngút ngàn, khí vận hanh thông, may mắn đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi luôn là con giáp chăm chỉ chu đáo, chính nhờ sự chăm chỉ nhún nhường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của tuổi Hợi giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi tuổi Hợi gặp khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Tử vi có nói, từ giờ đến giữa tháng 3, hậu vận của bản mệnh tuổi Hợi lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy nên tuổi Hợi hãy cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc đi nhé!

Từ giờ đến giữa tháng 3, Ngọc Hoàng 'xả kho tiền', 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, tiền bạc ngút ngàn, khí vận hanh thông, may mắn đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần đầu tiên của tháng 3/2023: 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

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Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vào tuần đầu tháng 3.

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