Từ giờ đến đến cuối tháng 9/2022, 3 con giáp phất lên trông thấy, tài lộc nở rộ ngồi chơi cũng có tiền tỷ, cuộc đời lên tiên khiến thiên hạ phát hờn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 14:11

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài nuông chiều, 3 con giáp này tha hồ hưởng lộc, thoải mái ăn tiêu từ giờ đến cuối tháng 9/2022.

Tuổi Mão

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì từ giờ đến cuối tháng 9/2022 này chính là thời điểm người tuổi Mão đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là dịp buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì sẽ là một thời điểm lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một tháng công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Từ giờ đến đến cuối tháng 9/2022, 3 con giáp phất lên trông thấy, tài lộc nở rộ ngồi chơi cũng có tiền tỷ, cuộc đời lên tiên khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối tháng 9/2022 này chính là thời điểm người tuổi Mão đón nhiều tin vui về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Thần tài sẽ bám riết không buông, giúp người tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Trong công việc, nhờ ham học hỏi, biết cách lắng nghe và không ngừng cầu tiến nên tuổi Dần được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Từ giờ đến cuối tháng 9/2022 họ sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được mức thưởng khổng lồ.

Nhờ thế, con giáp này sẽ có từ giờ đến cuối tháng 9/2022 cực thoải mái, tiêu xài thả ga nhưng vẫn dư dả để dành. Hơn nữa, vì khéo léo, biết vun vén nên không chỉ những ngày này mà 1 tháng sau người cầm tinh con Hổ vẫn may mắn ngút trời, ăn nên làm ra, giàu sang vô cùng.

 

Tuổi Sửu

Cách đây không lâu, tuổi Sửu phải chật vật với tình hình tài chính, dù không phải quá tệ hại nhưng cũng đủ khiến họ phiền não. Tuy nhiên trong từ giờ đến cuối tháng 9/2022, chiếc ví của người tuổi Sửu sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Sửu sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Không chỉ có thế, qua đợt nghỉ lễ này, tuổi Sửu sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển về sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi sửu

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