Từ giờ đến đầu tháng 5 âm lịch (14/6 - 18/6) ba con giáp thoát khỏi vận xui, mưu sự tất thành, rủng rỉnh tiền vàng, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tháng 5/2023 âm lịch đem tới nhiều điều may mắn cho người tuổi Dần. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng mọi phương diện cuộc sống của mình đều có bước cải thiện đáng kể. Nhờ có Tam Hợp giúp sức, bạn gặt hái được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp. Nếu ai tham gia thi cử, tuyển dụng thì có thể nhận được tin tốt, mọi cố gắng bạn bỏ ra đã được đền đáp. Với người có công việc ổn định thì bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển

Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng

mừng. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Với người làm kinh tế, tháng này tài lộc dồi dào là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất của mình.

Phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Vợ chồng bạn đồng sức đồng lòng trong mọi việc nên chẳng khó khăn nào có thể cản bước hai người. Người còn độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho các đối tượng khá phù hợp. Bạn nên dành thời gian cân nhắc đối phương.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 5 Âm lịch năm nay, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng. Họ có đầy đủ kế hoạch và sắp đặt cho cuộc sống của mình một cách vẹn toàn. Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao.

Người tuổi Sửu hãy nhớ đừng bao giờ lợi dụng, đối xử với người khác một cách lý trí mà làm tổ thương người khác. Tất nhiên, con giáp này cũng cần tỉ mỉ trong công việc để tránh các sơ sót không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Được như vậy thì mới có thể tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, được nhiều người tin tửng.

Trước tháng 5 Âm lịch năm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Sửu bắt đầu sung túc hơn. Trong tháng 5 Âm lịch này, người tuổi Sửu đón quý nhân đến, vận đào hoa nở rộ, họ tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc. Cuộc sống sung túc, thành đạt cùng đến với mối tình đẹp như mơ.

Tuổi Dậu

Mọi chuyện lại ổn thỏa trở lại. Ngôi sao Thiên vận của tháng kết hợp với sao Thiên vận của năm đưa mọi việc trở lại quỹ đạo. Những rắc rối của tháng trước dường như đã tự bốc hơi. Tuổi Dậu nhận được sự giúp đỡ từ những người quan trọng và dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Hãy hào phóng khi thành công, rồi thành công mới sẽ tới. Lúc này, trực giác sắc bén sẽ giúp bạn nói năng và hành động đúng mực.

Tại công sở, tuổi Dậu có thể được giao một nhiệm vụ mới đầy thách thức, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, nhưng điều này sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc gây dựng sự nghiệp. Lúc này, quan hệ với cấp trên của bạn rất ổn, họ có thể thảo luận về tương lai và giúp bạn tiến xa hơn. Hãy tìm kiếm cơ hội thể hiện tốt nhất các kỹ năng của mình, phát huy sáng kiến và làm nhiều hơn những gì được mong đợi. Tất cả những điều nói trên sẽ có ý nghĩa đặc biệt vào lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Trong kinh doanh, có rất nhiều cơ hội để người tuổi Dậu theo đuổi, phần lớn đều khả thi. Đây có thể là lúc cần tới sự hỗ trợ của bạn bè. Chỉ cần bạn ngỏ lời, sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Phần bạn mang lại cho họ càng lớn, sự giúp đỡ sẽ càng đáng kể. Hãy thu nạp thêm đồng minh. Tuổi Dậu thường thành công hơn nhiều khi làm việc có đồng đội.

Những người tìm kiếm tình yêu sẽ có một tháng thuận buồm xuôi gió. Ngôi sao Thiên vận mang tới nhiều vận may trong tình yêu. Nếu thật tích cực, tuổi Dậu độc thân rất có khả năng tìm được nửa thứ hai của mình. Hãy tỏ ra kiên cường khi theo đuổi điều mình muốn, đừng đợi đến khi thời cơ chín muồi mới ra tay. Nếu bạn đợi quá lâu, thuyền có thể dong buồm ra khơi mất. Đừng đợi người khác theo đuổi mình, hãy tự mình theo đuổi điều mong ước. Kể cả nếu bạn không biết chắc thái độ của người ấy, cứ mạnh dạn lên. Nếu tín hiệu thu được tích cực, bạn đã tìm được điều kỳ diệu, còn nếu không, hãy đi tìm ở nơi khác.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.