Từ giờ đến cuối tháng 9/2022: 3 con giáp xoay chuyển tài lộc, may mắn kéo đến không ngừng, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 08:08

3 con giáp sau đây sẽ càng bất ngờ phất lên trước khi kết thúc tháng 9/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vui vẻ, có nhiều bạn bè, có vận khí tốt, dám chấp nhận rủi ro, không ngại gian khổ. Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, dễ phát tài phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Dần chú ý cần làm ăn kinh doanh cần liêm chính, không đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, tuổi Dần nên biết tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang khi kiếm được một khoản lớn vào cuối tháng.

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022: 3 con giáp xoay chuyển tài lộc, may mắn kéo đến không ngừng, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, dễ phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Hầu hết những người tuổi Thìn đều có tài hùng biện, khí chất cao quý, uy nghiêm. Tử vi học dự báo, nhìn chung từ giờ đến cuối tháng 9/2022 người cầm tinh con Rồng có đường tài lộc ổn định, nhưng không có sự bứt phá rõ rệt. Nếu muốn phát triển hơn nữa về công danh sự nghiệp thì nên nỗ lực gấp đôi. Đặc biệt,từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Thìn sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng. Không chỉ được sếp trên ưu ái mà tuổi Thìn còn có nhiều tài lộc, công việc hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn sẽ tỏa sáng rực rỡ, tiền vào như nước. Nói chung, cuối năm Canh Ty là những tháng ngày may mắn nhất của tuổi Thìn.

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh đứng đầu trong số 12 con giáp, có khả năng thích ứng cao, lạc quan và có khiếu giao tiếp. Dù làm bất cứ công việc gì họ cũng dễ dàng thành công. Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, vận trình tài lộc của tuổi Tý phất lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn Tý được thăng chức, tăng lương. Còn nếu kinh doanh thì chỉ cần làm việc chăm chỉ Tý sẽ có thu nhập ngày một tăng lên, tiền về đầy túi.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng giờ Tý hôm nay 8/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, suôn sẻ, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh một đường chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tình duyên nở rộ

Đúng giờ Tý hôm nay 8/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, suôn sẻ, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh một đường chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tình duyên nở rộ

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này được dự báo vận trình hanh thông, suôn sẻ, may mắn đủ đường, tình duyên thập phần vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi thìn

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới