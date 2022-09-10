Từ giờ đến cuối tháng 9/2022: 3 con giáp xoay chuyển tài lộc, may mắn kéo đến không ngừng, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ

3 con giáp sau đây sẽ càng bất ngờ phất lên trước khi kết thúc tháng 9/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vui vẻ, có nhiều bạn bè, có vận khí tốt, dám chấp nhận rủi ro, không ngại gian khổ. Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, dễ phát tài phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Dần chú ý cần làm ăn kinh doanh cần liêm chính, không đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, tuổi Dần nên biết tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang khi kiếm được một khoản lớn vào cuối tháng.

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, dễ phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hầu hết những người tuổi Thìn đều có tài hùng biện, khí chất cao quý, uy nghiêm. Tử vi học dự báo, nhìn chung từ giờ đến cuối tháng 9/2022 người cầm tinh con Rồng có đường tài lộc ổn định, nhưng không có sự bứt phá rõ rệt. Nếu muốn phát triển hơn nữa về công danh sự nghiệp thì nên nỗ lực gấp đôi. Đặc biệt,từ giờ đến cuối tháng 9/2022, tuổi Thìn sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng. Không chỉ được sếp trên ưu ái mà tuổi Thìn còn có nhiều tài lộc, công việc hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn sẽ tỏa sáng rực rỡ, tiền vào như nước. Nói chung, cuối năm Canh Ty là những tháng ngày may mắn nhất của tuổi Thìn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh đứng đầu trong số 12 con giáp, có khả năng thích ứng cao, lạc quan và có khiếu giao tiếp. Dù làm bất cứ công việc gì họ cũng dễ dàng thành công. Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, vận trình tài lộc của tuổi Tý phất lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn Tý được thăng chức, tăng lương. Còn nếu kinh doanh thì chỉ cần làm việc chăm chỉ Tý sẽ có thu nhập ngày một tăng lên, tiền về đầy túi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-gio-den-cuoi-thang-9-2022-3-con-giap-xoay-chuyen-tai-loc-may-man-keo-den-khong-ngung-cong-danh-su-nghiep-toa-sang-ruc-ro-500736.html