Từ giờ đến cuối năm, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp này nên cẩn trọng kẻo tài lộc đội nón ra đi, làm một mất mười, sự nghiệp thụt dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 21:00

Từ giờ đến cuối năm là thời điểm những con giáp bứt phá về đích.

Tuổi Tý

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong những tháng cuối năm diễn ra không dễ dàng. Điềm báo công việc dễ nảy sinh rắc rối và khó khăn do có hoạ tiểu nhân đeo bám. 

Tài chính: Có thể bị hâm hụt tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Tác động của ngũ hành Thuỷ Hoả xung khắc khiến chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều ngáng trở. Người độc thân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương vì chưa quên được tình cũ. Tuổi Tý rất cần có người ở bên để giúp đỡ mình nhưng không ngờ người ấy lại chẳng lắng nghe bạn nữa.

Cẩn trọng: Dễ dàng bị người khác "dắt mũi".

 Tuổi Sửu

Công việc: Con giáp này có quá nhiều chuyện khiến bạn rơi vào tình trạng ngập công việc. Mơ hồ trong cách định hướng tương lai. Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu.

Từ giờ đến cuối năm, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp này nên cẩn trọng kẻo tài lộc đội nón ra đi, làm một mất mười, sự nghiệp thụt dốc không phanh - Ảnh 1
Thời gian tới tốt nhất là người tuổi Sửu nên tỉnh táo hơn nếu không muốn bị lừa về chuyện tình cảm.

Năm 2022 cũng là một năm con giáp tuổi Sửu không nhận được nhiều tài lộc, có khi được rất nhiều nhưng cũng có thể mất không hề ít, phải chịu nhiều áp lực về kinh tế. Do vậy trong năm 2022 này nếu người tuổi Sửu có kế hoạch làm ăn lớn thì hãy cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

Tuổi Mão:

Công việc: Con giáp này đã cố gắng rất nhiều trong công việc nhưng chưa thu được thành quả cho mình. Một vài rắc rối phát sinh vào khoảng tháng 10, 11 nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết nên cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa được như ý muốn. Người độc thân dễ vướng vào những rắc rối trong các mối quan hệ mới quen.

Tài chính: Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau. Trong năm 2022 người tuổi Mão không nhận được những điều may mắn trong tài lộc.

Cẩn trọng: Nên chú ý hơn đến chuyện vợ chồng.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm

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Tử vi dự đoán sau 0h hôm nay, những con giáp này cẩn thận lời nói, tiền tài hao hụt, tình duyên khó khăn.

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