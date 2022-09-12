Từ giờ đến cuối năm, con giáp nào dính xui xẻo mãi không thôi?

Những tháng cuối năm 2022 sẽ là khoảng thời gian khó khăn và gian nan của các con giáp này.

Tuổi Tý

Càng về cuối năm, tuổi Tý không gặp nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tiền bạc. Các hoạt động xã giao liên miên, phức tạp khiến bạn phải tốn kém không ít.

Thêm vào đó, chuyện làm ăn kinh doanh không được thuận lợi, thậm chí có người rơi vào hoàn cảnh phải bù lỗ. Kẻ tiểu nhân còn có thể xuất hiện cản trở vận trình tuổi Tý thêm trúc trắc. Vì thế, bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc. Ngoài ra, tuổi Tý hãy suy nghĩ kĩ trước khi đầu tư, mở rộng kinh doanh để tránh để tiền bạc thất thoát.

Tuổi Dần

Trong năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong năm 2022. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Trong cuối năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Hợi

Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là thời điểm để người tuổi Hợi bứt phá nhưng không có nghĩa bạn không gặp phải trở ngại. Trong công việc, tuổi Hợi chịu nhiều áp lực.

Bạn có thể bị kẻ khác đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và cái nhìn của người khác. Tuổi Hợi nên suy nghĩ lạc quan, lắng nghe góp ý, chớ nên cứng đầu, làm mọi việc theo ý mình.

Trong gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên nảy sinh khiến tuổi Hợi dễ cảm thấy chán trường. Đôi bên cần nói chuyện nghiêm túc với nhau, chớ nên đề cao cái tôi bản thân.

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