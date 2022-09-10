Từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp ‘rớt xuống hố vàng’ phất lên như diều gặp gió, giàu có nhất nhì dịp cuối năm

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 19:24

Có lẽ đây là 3 con giáp sẽ chỉ đón nhận toàn niềm vui từ giờ đến cuối năm.

Tuổi Mão

Thầy tử vi cho biết, tuổi Mão chính là con giáp cá tính, độc lập, thích sáng tạo. Ở họ luôn tồn tại ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mão chính là con giáp được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Không chỉ may mắn trong tài lộc, công việc mà Mão cũng vô cùng may mắn trong tình duyên. Vận đào hoa bủa vây khiến cho người tuổi Mão có cơ hội tìm thấy ý trung nhân của mình.

Từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp ‘rớt xuống hố vàng’ phất lên như diều gặp gió, giàu có nhất nhì dịp cuối năm - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mão chính là con giáp được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Phần lớn những người tuổi Mùi được sinh ra đã “ngậm thìa vàng” thế nhưng tính cách của họ vốn không kiêu ngạo hay chảnh chọe. Vì vậy mà họ luôn được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ thăng hoa rực rỡ, đã giàu nay lại giàu thêm. Những người tuổi Mùi cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng sẽ giàu có trong thời gian này, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho mình nhờ vào bản lĩnh kiên cường. Bước vào giai đoạn trung niên, đa số tuổi Dậu đều công thành danh toại, sự nghiệp không những lên như diều gặp gió mà tài vận còn dồi dào.

Tử vi cho hay từ giờ đến cuối năm, con giáp may mắn này sẽ vô cùng thành công trong công việc nên kéo theo cuộc sống vô cùng viên mãn. Không những thế, bản mệnh cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế.

 

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Tử vi đã nói, qua năm 2023, sự nghiệp của 3 tuổi sau sẽ trở nên vô cùng thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào, tiền bạc không còn là nỗi lo lớn nữa

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