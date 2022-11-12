Từ giờ đến cuối năm 3 con giáp này được ví "con cưng của thần tài" bản mệnh thảnh thơi sung sướng, chuẩn bị đón 1 cái tết ấm no, làm gì cũng may mắn

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 10:16

Hãy cùng xem 3 con giáp thảnh thơi sung sướng nhất từ giờ đến cuối năm nhé.

Tuổi Dần

Con đường tài lộc của người tuổi Dần từ giờ đến cuối năm khá lý tưởng, bản mệnh có nguồn thu dồi dào từ công việc chính, cũng có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tháng cuối năm với người khác tràn đầy nỗi lo toan nhưng riêng với con giáp này thì đây là lúc thu tiền vào túi, xong xuôi là kê cao gối ngủ, chẳng bận tâm đến thế sự xung quanh.

Từ giờ đến cuối năm 3 con giáp này được ví 'con cưng của thần tài' bản mệnh thảnh thơi sung sướng, chuẩn bị đón 1 cái tết ấm no, làm gì cũng may mắn - Ảnh 1
Con đường tài lộc của người tuổi Dần từ giờ đến cuối năm khá lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

  

Tuổi Hợi

Tử vi từ giờ đến cuối năm tài lộc đều đang trên đà tăng trưởng, công việc cũng thuận lợi vô cùng, người tuổi Hợi cười vui hài lòng với những gì mình có. Các hạng mục trước đó đều hoàn thành xuất sắc, được quyết toán đầy đủ, giúp nguồn thu dồi dào hơn gấp nhiều lần.

Cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc nên bản mệnh nếu nhạy bén nên đề xuất tăng lương vào ngay thời điểm này. Những đóng góp của bạn đều được mọi người công nhận, không vì cớ gì mà lại bỏ lỡ thời cơ, giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về mình.

 

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, có lẽ người tuổi Sửu khá may mắn khi mà trong Tử vi từ giờ đến cuối năm có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát. Chuyện vui tới tấp, tiền bạc về tay vô khối, có thể nói về phương diện tài chính con giáp này không có gì phải lo phiền nữa.

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước kiếm tiền của con giáp này. Thậm chí, công việc của bản mệnh đang vô cùng hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà cơ hội tăng lương thăng chức ùn ùn kéo tới, khoản tiền thưởng cuối năm có được cũng không tồi.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, vớ phải khoản tiền khổng lồ, 3 con giáp càng cố gắng càng giàu sang, cơ hội đổi đời trong tầm tay.

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Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi sửu

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