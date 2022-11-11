Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp "khổ tận cam lai" vượt mọi gian nan, cuộc sống khởi sắc từng ngày

3 con giáp này liên tục đón hỷ sự cùng những điều bất ngờ trong công việc cũng như cuộc sống.
- Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11): Cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, sự nghiệp lên hương, tài lộc lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết
- Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối
Tuổi Thân
Trong những tháng ngày trước đây Thân không mấy may mắn dù đã cố gắng làm việc rất nhiều. Nhưng đừng vội nản lòng bởi từ giờ đến cuối năm mọi đen đủi, rủi ro sẽ đều dần bị đẩy lùi. Thần Tài rất cưng chiều bạn, hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm khoản tiền lớn đi nhé! Tháng này hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không phải hối hận đâu.
Tuổi Dậu
Cuối cùng thì bao nỗ lực của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, sau bao sóng gió sự nghiệp, bạn cũng có cơ hội để thể hiện và thăng tiến. Nhờ luôn cố gắng, chăm chỉ mà cuộc sống của Dậu sẽ đạt tới một tầm cao mới trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm. Đặc biệt, may mắn đang chờ chực để gõ cửa nhà bạn, hãy chuẩn bị đầu tư, kinh doanh đi nhé.
Tuổi Hợi
Vì thái độ lạc quan, chăm chỉ, cầu tiến mà Hợi ngày càng có nhiều cơ hội mới trong cuộc sống. Thời gian tới, bạn sẽ càng ngày càng giàu có và thuận lợi hơn, đó chính là phúc đức mà bạn xứng đáng được hưởng. Từ giờ đến cuối năm, Hợi sẽ có nhiều niềm vui và cơ hội bất ngờ, thời điểm này bạn có một nguồn năng lượng tuyệt vời, tiền kiếm cực nhanh, mối quan hệ nào cũng tốt đẹp, cởi mở.
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