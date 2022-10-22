Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp đón nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp, bình tĩnh chờ thời cơ tốt biết nắm bắt sẽ thành công vang dội

Từ giờ đến cuối năm là thời gian lục hợp Thái Tuế của những người sinh năm Sửu, vì thế nhìn chung cuộc sống của con giáp này trong năm Tý rất tốt. Cộng thêm tính chăm chỉ cần cù, chịu thương chịu khó, không ngại vất vả nên cuộc sống của các bạn từ giờ đến cuối năm có nhiều điểm sáng.

Nếu có kế hoạch tham gia tranh cử hay bình chọn cho chức vụ hay hạng mục gì đó, lời khuyên dành cho các bạn sinh năm Sửu là đừng lo lắng hay sợ hãi trước áp lực cạnh tranh, bởi từ giờ đến cuối năm vận may luôn mỉm cười với bạn.

Các bạn sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp, thậm chí còn bứt phá ngoạn mục, nổi bật so với đám đông.

Nhờ biết thông cảm cho khó khăn của người khác nên trong năm, người tuổi Sửu nếu tham gia làm việc nhóm hay hợp tác làm ăn đều sẽ được đối tác tin cậy, ủng hộ, dễ gặt hái thành quả tốt đẹp.

Từ giờ đến cuối năm là thời gian lục hợp Thái Tuế của những người sinh năm Sửu, vì thế nhìn chung cuộc sống của con giáp này trong năm Tý rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có thể liệt vào nhóm những người có tính cách 7 phần bình tĩnh, 3 phần bốc đồng, không hoàn toàn là những người có thể xử trí mọi việc theo lý trí.

Có những lúc, các bạn sẽ bị sự nóng vội nhất thời làm cho quay cuồng, trong công việc, vì những lúc mất bình tĩnh mà khiến cho mọi việc trở nên rối bời, bản thân cũng rơi vào thế bí.

Tuy nhiên, may mắn là con giáp này vẫn có thể dựa vào khả năng của bản thân để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc, từ đó, các bạn có thể ung dung bước trên một con đường tương đối thuận lợi về mọi mặt trong cuộc sống.

Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt, không để cơ hội tuột khỏi tầm tay, bình tĩnh xử trí mọi việc, năm 2020 sẽ là một năm nhiều kỳ vọng với những người sinh năm Tuất.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách tương đối tĩnh, ít khi tranh giành, đôi co hay cãi vã với người khác. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là các bạn không có biểu hiện tốt về mặt sự nghiệp. Bản thân người tuổi Mão vẫn có thể nắm bắt rất nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Từ giờ đến cuối năm,người tuổi Mão vẫn có thể mỉm cười vào phút cuối khi mà cơ hội càng về cuối năm càng nhiều hơn.

Nhờ đường sự nghiệp hanh thông vào những tháng cuối năm nên người tuổi Mão gặt hái được không ít thành công. Ngay cả khi sống tương đối khiêm tốn và kín tiếng song các bạn vẫn được bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, sự nghiệp và cuộc sống nhờ đó mà có nhiều cải thiện đáng kể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.