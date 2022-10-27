Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền tài dư dả, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:58

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp lẫn đường tình duyên đều cát tường, như ý.

 

Tuổi Tỵ

Tỵ may mắn trong công việc. Có nhiều ý tưởng mới mẻ được cấp trên phê duyệt và đây là tín hiệu mừng giúp bạn khẳng định năng lực, vị trí với sếp. Cơ hội lớn sắp đến rồi đó.

Từ giờ đến cuối năm, tài chính rất ổn. Người làm kinh doanh công việc phất lên như diều gặp gió nhờ có đối tác tốt. Có vẻ như bạn đã tìm đúng người để kết hợp làm ăn rồi.

Ai đang có tình yêu sẽ lên hương. Người ấy luôn quan tâm yêu thương bạn và có thể sẽ có bất ngờ lớn như tỏ tình.

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Tỵ may mắn trong công việc, người làm kinh doanh công việc phất lên như diều gặp gió nhờ có đối tác tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Từ giờ đến cuối năm vận may của tuổi Dậu đang đến rồi. Bạn được cấp trên đánh giá cao năng lực vậy nên phải phát huy hết mình nhé. Rất có thể sếp sẽ tăng lương để khích lệ tinh thần của bạn.

Người làm kinh doanh nhận nhiều đơn hàng. Đây có thể là một công việc khá ổn vậy nên hãy thử đầu tư vốn liếng và nhân lực xem sao nhé.
Tình cảm đang tiến triển tốt, hãy trân trọng người ấy và tiến xa hơn.

Tuổi Thìn

Từ giờ đến cuối năm Thìn hiệu suất công việc tăng lên gấp bội. Có vẻ như bạn đã nắm được tinh thần làm việc và hiệu suất tăng lên rất cao. Nếu thực sự yêu công việc này thì chỉ còn cách nỗ lực hết mình, rồi thời cơ sẽ đến. Có thể sẽ là cơ hội thăng quan tiến chức.

Về tình cảm cũng rất vượng vận đào hoa. Bạn dù không cần thả thính thì cũng có rất nhiều người vây quanh, vậy nên hãy suy nghĩ kĩ và chọn cho mình người hợp lý.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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