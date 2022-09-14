Từ giờ đến cuối năm 2022: 3 con giáp này lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, tiền ầm ầm chui vào túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 21:25

Từ giờ đến cuối năm là thời điểm thăng hoa về tài lộc của 3 con giáp dưới đây.

 Tuổi Thìn

Từ giờ đến cuối năm, là thời điểm cực tốt với người cầm tinh con rồng, mọi việc đến với con giáp này đều vô cùng hanh thông, tiền bạc dư dả, cuộc sống đủ đầy. Đồng thời, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thời gian tới cũng tương đối suôn sẻ.

Nhưng cũng lưu ý rằng bản mệnh có thể sẽ gặp một vài bất trắc nho nhỏ trong công việc nhưng không đáng kể vì tài vận của con giáp này khá tốt, được quý nhân phù trợ.

Cho nên, chỉ cần tuổi Thìn biết phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công việc thì sẽ được cấp trên nhìn nhận, lương thưởng xứng đáng, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính.

Từ giờ đến cuối năm 2022: 3 con giáp này lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, tiền ầm ầm chui vào túi, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối năm, là thời điểm cực tốt với người cầm tinh con rồng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để đón một mới mới tràn đầy tài lộc và hỷ khí. Trời sinh người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, họ luôn lấy công việc làm điều ưu tiên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ đều năm trong tầm tay của mình, có làm thì mới có ăn, không thể ngồi không mà chờ sung rụng.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, cuộc sống tuổi Sửu sẽ xuất hiện quý nhân phương xa, người này sẽ chỉ đường dẫn lối giúp tuổi Sửu tìm được cuộc sống vinh hoa phú quý. Đặc biệt trong sự nghiệp, năm nay tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi cho riêng mình, nếu biết nắm bắt thời cơ và phát huy thế mạnh thì việc phát tài chỉ trong tầm tay.

Dự kiến, tuổi Sửu sẽ bận rộn và vất vả hơn nhưng bù lại mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào cuối năm. Bên cạnh đó, tử vi học cũng nói rằng năm nay sẽ là năm hoàng kim của tuổi Sửu, hãy tận dụng hết sức để gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tý

Từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố đặc biệt. Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, họ vừa biết giữ tiền vừa biết kiếm tiền, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ sung túc.

Người tuổi Tý bề ngoài tuy không quá tham vọng nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Năm 2022, tuổi Tý là con giáp gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đến với họ liên tục, việc cần làm nhất chính là bình tĩnh nắm bắt mọi thứ, đợi thời cơ tốt phát huy hết tác dụng chắc chắn sẽ tạo được thành quả bất ngờ.

Từ giờ đến cuối nămi, cuộc sống giàu có hưng thịnh đang chờ đợi phía trước, tuổi Tý hãy cứ giữ bản lĩnh vốn cố, tiến về phía trước thì sẽ biến ước mơ thành sự thật. Ngoài ra, cuối năm Kỷ Hợi, tuổi Tý nếu như không trở thành đại gia mua được nhà được xe thì ít nhất cũng có số vốn kha khá, đủ để sống thoải mái sung túc đến vài năm sau.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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