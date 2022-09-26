Từ giờ đến cuối năm 2022: 3 con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng, kinh doanh khởi sắc, tài lộc nở rộ

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 11:26

Từ giờ đến cuối năm những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Tuổi Dần

Dần thông minh, sắc sảo, ăn nói dễ nghe, ra ngoài chiếm được cảm tình của mọi người, ở nhà có được lòng tin của người thân, gia đình. Dần quyết tâm làm giàu ngay từ khi trưởng thành và đạt được điều này, họ đã phải đánh đổi không ít mồ hôi nước mắt.

Dần có trách nhiệm lớn với gia đình. Họ luôn muốn mang đến cuộc sống giàu sang cho người thân, bố mẹ và người tri kỉ của mình. Một khi đã kết hôn, Dần không bao giờ từ bỏ gia đình, chung thủy hết lòng chăm sóc người bên cạnh. Từ giờ đến cuối năm tiền bạc mà Dần kiếm được rất nhiều, thăng quan tiến chức, có cơ hội thành đại gia và đương nhiên người bên cạnh bạn cũng được “thơm lây”.

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Từ giờ đến cuối năm tiền bạc mà Dần kiếm được rất nhiều, thăng quan tiến chức, có cơ hội thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, vui vẻ, hòa đồng và hết lòng yêu thương quý trọng người thân. Chỉ cần có tuổi Mão ở trong nhà thì gia đình đó sẽ gặp được quý nhân, có được sự may mắn. Hơn nữa, Mão là người thông minh, cần cù, ham kiếm tiền. Một khi đã có gia đình, họ sẽ hết lòng có trách nhiệm với người thân yêu của họ.

Mão là người nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp người khác thế nên họ cũng nhận lại được rất nhiều ân huệ từ những người họ đã từng ban ơn. Từ giờ đến cuối năm, Mão sẽ khẳng định bản thân, vươn lên như diều gặp gió, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Và những khi giàu có, họ sẽ chẳng bao giờ quên người thân, gia đình của họ.

 

Tuổi Hợi

Hợi giỏi ăn nói, ngoại giao tốt, đầy sức thuyết phục. Cách ăn nói của Hợi giúp bạn có nhiều mối quan hệ tốt. Tình cảm mà bạn dành cho người thân, người yêu của mình vô cùng tốt đẹp. Bạn luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho người thân yêu của mình.

Trong gia đình, bạn chính là quý nhân, là người mang đến nguồn sinh khí mới, tốt đẹp, truyền năng lượng tốt cho mọi người. Từ giờ đến cuối năm nói về độ giỏi giang kiếm tiền thì Hợi xếp số 1, không ai sánh kịp. Bạn giàu có thì gia đình bạn cũng là đại gia vì bạn luôn hỗ trợ họ hết mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi hợi

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