Từ đây đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp sao tốt chiếu mệnh, thuận lợi vượt qua thử thách, tiền của ùa về không ngừng

Từ đây đến Rằm tháng 12 âm, vận trình tình duyên ở mức trung bình, và có khả năng mất mát nếu bạn không thể thổ lộ tình cảm. Thương Quan tạo sự quan tâm lớn đối với người khác, nhưng đôi khi bạn có thể vượt qua ranh giới của đạo lý để theo đuổi tình yêu. Cần cân nhắc và giữ được sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí.

Tài lộc giảm sút, bạn có thể cảm thấy túng quẫn. Cần lưu ý đến cách tiếp nhận ý kiến từ người khác, không nên quá độc đáo và phản cảm. Tránh đưa ra quyết định mà không thảo luận, và hãy mở cửa để lắng nghe ý kiến khác nhau.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã sở hữu tính cách vô tư, ít khi lo nghĩ và thân thiện, tốt bụng. Họ đơn giản hóa mọi thứ nên ngay cả những chuyện phức tạp nhất cũng được con giáp này hóa giải một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt, người tuổi Hợi không bon chen, không sân si và không đặt điều nói xấu, chê bai bất kỳ ai.

Từ đây đến Rằm tháng 12 âm, người tuổi Hợi sẽ may mắn có sự nghiệp và cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với tuổi Hợi làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này mở rộng quy mô làm ăn. Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy của mình, con giáp này sẽ thành công trong mọi lĩnh vực và ổn định tài chính.

Nhờ được Thần hộ mệnh chiếu mệnh mà thời gian tới, tuổi Hợi có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rực rỡ. Số tiền họ kiếm được có thể nhiều gấp đôi, gấp ba bình thường nên con giáp này chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.