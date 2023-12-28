Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp hưởng đủ phước lành, lộc rơi ngay cửa, tiền tự vào túi, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, người tuổi Mùi hôm nay mơ mộng nhiều chuyện, nhưng khó thành hiện thực.

Tình cảm: Tình cảm không phải là trò đùa, người khác thường làm cho bạn tổn thương.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đã thường xuyên chịu áp lực, bạn đang cố gắng củng cố thời gian để kết quả đạt tốt nhất.

Tài lộc: Lộc đến với bạn rất nhiều, nhưng không biết giữ.

Sức khoẻ: Nên ăn nhiều rau, hạn chế ăn cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sẽ không quá lời nếu nói cuộc sống của người tuổi Ngọ giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đầy đam mê và nhiệt huyết. Không những vậy, họ còn là một trong những con giáp có khả năng lãnh đạo và tự tin.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 là cơ hội lý tưởng để con giáp này tỏa sáng hơn và thu hút nhiều may mắn. Không chỉ nhận được sự ưu ái trong công việc, tuổi Ngọ còn mạnh mẽ tiến về phía trước, thể hiện được ưu điểm bản thân nên luôn được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao.

Tuổi Ngọ nên tận dụng tốt cơ hội và duy trì thái độ tích cực, con giáp này cũng nên chú ý đến những vấn đề có thể phát sinh thêm. Tuy nhiên họ không cần quá lo lắng mà chỉ cần tin vào sức mạnh của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thậm chí, dù có gặp phải khó khăn đi nữa thì mọi việc cũng được hóa giải nhanh chóng bởi bản mệnh luôn được mọi người giúp đỡ.

Dù tài chính chưa có biến động gì quá lớn nhưng những mối quan hệ mà bản mệnh đang xây dựng hiện tại sẽ đem tới nhiều ích lợi trong tương lai. Con giáp này sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội làm ăn triển vọng.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.