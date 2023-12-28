Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp hưởng đủ phước lành, lộc rơi ngay cửa, tiền tự vào túi, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 20:33

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp sau hứa hẹn giàu có rực rỡ, ăn nên làm ra, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mùi 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, người tuổi Mùi hôm nay mơ mộng nhiều chuyện, nhưng khó thành hiện thực.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đã thường xuyên chịu áp lực, bạn đang cố gắng củng cố thời gian để kết quả đạt tốt nhất.

Tình cảm: Tình cảm không phải là trò đùa, người khác thường làm cho bạn tổn thương.

Tài lộc: Lộc đến với bạn rất nhiều, nhưng không biết giữ. 

Sức khoẻ: Nên ăn nhiều rau, hạn chế ăn cay nóng. 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp hưởng đủ phước lành, lộc rơi ngay cửa, tiền tự vào túi, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sẽ không quá lời nếu nói cuộc sống của người tuổi Ngọ giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đầy đam mê và nhiệt huyết. Không những vậy, họ còn là một trong những con giáp có khả năng lãnh đạo và tự tin.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 là cơ hội lý tưởng để con giáp này tỏa sáng hơn và thu hút nhiều may mắn. Không chỉ nhận được sự ưu ái trong công việc, tuổi Ngọ còn mạnh mẽ tiến về phía trước, thể hiện được ưu điểm bản thân nên luôn được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao.

Tuổi Ngọ nên tận dụng tốt cơ hội và duy trì thái độ tích cực, con giáp này cũng nên chú ý đến những vấn đề có thể phát sinh thêm. Tuy nhiên họ không cần quá lo lắng mà chỉ cần tin vào sức mạnh của bản thân.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp hưởng đủ phước lành, lộc rơi ngay cửa, tiền tự vào túi, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thậm chí, dù có gặp phải khó khăn đi nữa thì mọi việc cũng được hóa giải nhanh chóng bởi bản mệnh luôn được mọi người giúp đỡ.

Dù tài chính chưa có biến động gì quá lớn nhưng những mối quan hệ mà bản mệnh đang xây dựng hiện tại sẽ đem tới nhiều ích lợi trong tương lai. Con giáp này sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội làm ăn triển vọng.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp hưởng đủ phước lành, lộc rơi ngay cửa, tiền tự vào túi, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề