Từ đây đến nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Dương lịch, 3 con giáp giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú, sống ngậm thìa vàng, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc

Nhờ Thiên Tài trợ vận nên tuổi Thân cũng có chút lộc lá trong việc kinh doanh, thừa kế sản nghiệp của gia đình. Bạn có nhiều lợi thế trong việc tranh chấp tài sản, giấy tờ hoặc thăng tiến. Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều không phát sinh chuyện gì to tát.

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, do ảnh hưởng của hai hành Kim tương hòa nên Thân có thể an tâm về nửa kia. Một số người cảm thấy nhẹ lòng hơn mọi ngày do buông bỏ được những chấp niệm về người cũ, bạn dần mở lòng cho người mới bước vào cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất