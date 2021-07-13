Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp này tình duyên rực rõ như ánh nắng ban mai, đi đến đâu cũng có người tỏ tình

Tâm linh - Tử vi 13/07/2021 05:00

Tử vi cho thấy 3 con giáp này từ đây đến hết năm tình duyên thoát cảnh lận đận, yêu đương suôn sẻ, cuối năm có hỷ lớn.

Tuổi Thân

Con giáp Thân trong những tháng vừa qua có đời sống tình cảm bình lặng, tài vận cũng không có quá nhiều vận may khiến đời sống tinh thần đôi lúc mệt mỏi, không được như ý. Tuy nhiên, trên con đường tình duyên cuối năm nay, tuổi Thân hết sức hanh thông. Tìm được người như ý nguyện khiến cho tuổi Thân cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và thi vị, có nhiều động lực để làm việc, cống hiến.

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Tìm được người như ý nguyện khiến cho tuổi Thân cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và thi vị - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thực sự có tình cảm với người ấy thì tuổi Thân cần phải chín chắn hơn, bản lĩnh hơn và rạch ròi hơn. Khi đối phương nhận ra tình cảm chân thành của bạn, họ sẽ đón nhận một cách nhiệt tình. Những người đang có gia đình thì có nhiều thời gian dành cho nửa kia hơn khiến tình cảm trở nên gắn bó khăng khít, không khí trong gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn tính tình mạnh mẽ, không chấp nhận đầu hàng, luôn nỗ lực đạt được điều mình mong muốn. Theo tử vi, dưới sự trợ giúp của sao Đào hoa, sau quá trình tìm kiếm, chinh phục đối phương bấy lâu nay, trong tháng 10 hoặc 11, họ nhận được sự đồng ý, kết mối lương duyên như ý.

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Những người tuổi Thìn tính tình mạnh mẽ, không chấp nhận đầu hàng - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày trong tháng 7 này, vận tình duyên cũng rất ổn. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chưa kể bạn còn có thể trúng số bất ngờ trong tương lai.

Tuổi Tý

Con giáp đứng thứ 3 trong danh sách này sẽ luôn vui vẻ và tràn đầy hứng khởi trong suốt năm vì bạn sẽ có chuyện tình đẹp như mơ trong thời gian này. Bất kể là vô tình hay hữu ý thì tuổi Tý sẽ nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ của mọi người, đặc biệt là những người khác giới trong tháng này.

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Bất kể là vô tình hay hữu ý thì tuổi Tý sẽ nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi bản thân cũng sẵn sàng đón nhận điều đó mà không còn vẻ xấu hổ, ngập ngừng trước đây. Sự chủ động của đối phương khiến bạn choáng ngợp đôi chút nhưng bạn sẽ lấy lại phong độ rất nhanh và đáp lại cũng nhiệt tình không kém. Rất nhanh thôi bạn sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình trong thời gian này đấy, cùng chờ nhé.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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