Từ đầu tháng 4, top 3 con giáp sau TIỀN BẠC dư dả, TÌNH DUYÊN khởi sắc, "tiền đầy túi - tình đầy tim"

Vận trình của người tuổi Hợi trong tháng mới có sự chuyển mình đáng kể. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của Hợi trở nên dễ dàng hơn. Mọi kế hoạch dang dở trước đó đều được hoàn thành trót lọt, Hợi thu về một số vốn không nhỏ cho mình. Các mối quan hệ xã hội của con giáp cũng vô cùng phát triển. Đây có thể là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của Hợi sau này.

Vận đào hoa đang nở rộ. Người độc thân đón nhận những tin vui bất ngờ. Con giáp sẽ gặp được đối tượng vừa ý, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thăng hoa trong sự nghiệp và tình cảm. Ảnh minh họa

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dậu thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình. Hãy mạnh dạn tiên phong trong tập thể, những ý tưởng mới vô cùng táo bạo của bạn sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Hãy tự tin bước theo con đường đã đi, thành công đang chực chờ phía trước. Công việc thuận lợi, tiền bạc cứ ào ạt đổ về, tuổi Dậu không còn quá áp lực về tài chính nữa.

Hơn thế, bước qua tháng 4, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, hanh thông không chỉ về sự nghiệp mà cả về tình cảm cũng thăng hoa vượt trội, khả năng cao sẽ có hỷ tín trong nhà.

Tuổi Sửu

Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Sửu sinh sôi mạnh. Tháng tới là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Dòng tiền ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực.

Chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Sửu không được như ý vì có sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở đó.

Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang gây điều phiền toái.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.