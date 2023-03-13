Từ cuối tháng 2 âm lịch, Bồ Tát trợ mệnh phát tài, 3 tuổi đón lộc thăng hoa, tiền của bao la, làm ăn thắng lớn

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 19:40

Tử vi cho thấy từ cuối tháng 2 âm, những con giáp này dễ dàng phát tài, làm ăn ngày một phát triển.

Tuổi Sửu

Con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân trên con đường sự nghiệp cũng như các mối quan hệ từ cuối tháng 2 âm giúp cả tháng được như ý.

Từ cuối tháng 2 âm lịch, Bồ Tát trợ mệnh phát tài, 3 tuổi đón lộc thăng hoa, tiền của bao la, làm ăn thắng lớn - Ảnh 1

Từ cuối tháng 2 âm, Sửu dần được cấp trên coi trọng hơn ở nơi làm việc, cuộc sống được cải thiện rất nhiều, trong 2 tuần tới, người tuổi này dù gặp trắc trở cũng không để bụng, hay được tổ tiên dìu dắt.

Thời gian tới rất có thể bạn sẽ thành công trong việc thoát khỏi xui xẻo, thất bát, bạn kiếm tiền ngày càng nhanh, thành công trong việc hận ra giá trị cuộc sống của bản thân, nhiệt tình, hào phóng, trưởng thành và ổn định hơn trước rất nhiều, ai cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ mang thái độ lạc quan, tích cực học tập suốt đời.

Từ cuối tháng 2 âm lịch, Bồ Tát trợ mệnh phát tài, 3 tuổi đón lộc thăng hoa, tiền của bao la, làm ăn thắng lớn - Ảnh 2

Từ cuối tháng 2 âm, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước. Họ cũng có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh của mình. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, tử tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình.

Từ cuối tháng 2 âm lịch, Bồ Tát trợ mệnh phát tài, 3 tuổi đón lộc thăng hoa, tiền của bao la, làm ăn thắng lớn - Ảnh 3

Suy cho cùng nếu bạn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. Vì vậy, trong năm mới, bạn cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

May mắn thay, vận khí của con giáp này từ cuối tháng 2 âm đang trên chiều hướng đi lên. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3), 3 con giáp này dễ dàng đạt được thành công may mắn lớn, có duyên trúng số độc đắc cao.

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