Từ cuối tháng 12/2023 Dương lịch, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay sẵn sàng làm việc tăng ca để đạt kết quả tốt nhất.

Tài lộc: Thời gian giúp bạn phát triển tài lộc ngày càng rực rỡ.

Sức khoẻ: Luôn cố gắng trau dồi sức khoẻ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh nhẹn, hào hiệp. Bền ngoài họ trông có vẻ trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, bản mệnh lại là người tốt bụng, không quá khó gần. Con giáp này là người có nhãn quan tinh tế, khả năng phán đoán tốt, có năng lực học tập và làm việc.

Từ cuối tháng 12/2023 Dương lịch, người tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, lộc lá dồi dào. Con giáp này thoát khỏi những khó khăn của giai đoạn trước đó, tích cực vươn lên. Bản mệnh có thể bắt đầu những dự án mới, những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Chắc chắn những dự định này sẽ mang lại nguồn thu tốt cho người tuổi Tuất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ cuối tháng 12/2023 Dương lịch, tuổi Tý thêm phần quyết đoán khi phải đưa ra các lựa chọn. Con giáp này đưa ra quyết định khá nhanh, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực tế bản mệnh đã có sự chuẩn bị nên không cần mất thêm thời gian để do dự.

Ngày này nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, tuổi Tý cũng dễ dàng giành được ưu thế. Bản mệnh có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

Tuy nhiên, đôi lứa có thể xảy ra tranh cãi, chiến tranh lạnh. Cả hai đều là người có cái tôi cao ngạo nên rất khó để một trong hai chịu lùi bước nhường nhịn nửa kia. Nhưng tình cảm nếu cứ đối chọi gay gắt như vậy sẽ khó mà bền vững.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.