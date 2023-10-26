Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch: 3 con giáp vận đào hoa nở rộ, tình tiền phơi phới, hôn nhân hạnh phúc, vạn sự như ý

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, người tuổi Mùi hôm nay hạn chế bày tỏ những cảm xúc quá đà.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn chua toàn mọi việc, không để bất kì lỗi sai nào xảy ra.

Tài lộc: Nguồn tài lộc có thể chưa đến, nhưng bạn biết cách cải thiện.

Sức khoẻ: Không giỏi chăm sóc bản thân, nhưng luôn cố gắng tìm kiếm học hỏi và dành thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không chỉ là nhiệt tình, vui vẻ và lạc quan, người tuổi Dần còn tự tin, quyết đoán và dám nghĩ dám làm.

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, những người sinh ra dưới bản mệnh này sẽ đạt được những đột phá lớn trong sự nghiệp và thu được nhiều lợi ích tài chính. Tinh thần mạo hiểm và thái độ lạc quan sẽ mang đến cho con giáp này những cơ hội lớn trong sự nghiệp. Ngoài ra, mối quan hệ cá nhân của người tuổi Dần cũng sẽ được cải thiện. Con giáp này có thể gặp được một số người quan trọng giúp ích cho sự phát triển của họ.

Người tuổi Dần cần thận trọng và không nên quá bốc đồng khi theo đuổi cơ hội. Đồng thời, con giáp này nên tiếp tục duy trì thái độ lạc quan, tích cực để đương đầu với những thách thức có thể gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bản mệnh cách giải quyết những vấn đề vốn khúc mắc bấy lâu. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Việc làm ăn cũng có những dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ những quyết định trước đó của bản mệnh là hoàn toàn chính xác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn nắm bắt được xu thế của thị trường, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho bản thân.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.