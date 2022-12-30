Từ bây giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, thời vận đến không cản nổi, 3 con giáp đổi số đổi đời phú quý, an khang thịnh vượng, ôm hết tiền của trong bàn tay

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 16:54

3 con giáp đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao, cuộc sống lên hương từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023.

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023 sẽ là thời điểm được đánh giá vô cùng cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Từ bây giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, thời vận đến không cản nổi, 3 con giáp đổi số đổi đời phú quý, an khang thịnh vượng, ôm hết tiền của trong bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Thời điểm này, con giáp may mắn tuổi Ngọ nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của tuổi Dần thời gian qua không quá tốt cũng không quá xấu, bởi lẽ trời sinh tuổi Dần vốn tự tin, mạnh mẽ và rất kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan trắc trở thế nào, họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ.

Từ bây giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, thời vận đến không cản nổi, 3 con giáp đổi số đổi đời phú quý, an khang thịnh vượng, ôm hết tiền của trong bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự đoán, từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, vận mệnh tuổi Dần sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Dần với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm. Đối với những người có tham vọng, họ sẽ ngồi được vị trí cao nhất và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, những người Tuất sẽ phát triển tốt hơn.

Từ bây giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, thời vận đến không cản nổi, 3 con giáp đổi số đổi đời phú quý, an khang thịnh vượng, ôm hết tiền của trong bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới. Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân nhiều cơ hội phát triển mới.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc

Trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, những con giáp dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tết Nguyên Đán tử vi tết nguyên đán 2023 tử vi tháng Chạp tử vi cuối năm 2022 tử vi đầu năm 2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 16 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia