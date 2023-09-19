Từ đây tới Tết Trung thu 2023: 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may phú quý, có lộc kinh doanh

Tử vi từ đây tới Tết Trung thu 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tìm được quý nhân hỗ trợ.

Công việc: Người tuổi Tý trong công danh bạn may mắn tìm được quý nhân giúp đỡ khi khó khăn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thuận lợi, có quý nhân tương trợ mỗi khi khó khăn tài chính.

Sức khoẻ: Thoải mái tâm trí, chữa lành bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi trong 12 con giáp thì người tuổi Thân là con giáp có số phân long đong lận đận khi khởi nghiệp. Nhưng với người tuổi Thân việc rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2023 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Từ đây tới Tết Trung thu 2023, tài lộc của những người tuổi Thân còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định từ đây tới Tết Trung thu 2023, tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Tuổi Ngọ nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm nở hoa phơi phới, tuổi Ngọ có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bản mệnh không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng nay sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.