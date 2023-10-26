Từ đây đến tháng 11/2023: 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, giàu có như ngồi trên đống vàng

Từ đây đến tháng 11/2023, tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Nhưng vận trình tình cảm lại đi xuống. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc trong những tháng cuối năm. Nếu bạn là người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Còn với người làm kinh doanh, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ nhờ đó mà thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước.

Phương diện tình cảm của Sửu lại không được êm đẹp. Mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng lớn khiến bản mệnh không biết làm cách nào để tình cảm giữa hai người trở nên hài hòa như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ đây đến tháng 11/2023, người tuổi Dần thích nghe góp ý, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, hoàn thành các mục tiêu công việc được bàn giao.

Công việc: Người tuổi Dần trong công danh bạn biết bản thân nổi trội lĩnh vực nào, luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu đặt ra.

Tình cảm: Bạn thích tình cảm trong sáng, cả hai có nhiều ước hẹn cùng nhau.

Tài lộc: Tài lộc đến với bạn bất ngờ, luôn có thói quen chi tiêu hợp lí.

Sức khoẻ: Chú ý khẩu phần ăn hằng ngày, hạn chế các công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.