Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp vận đỏ vây quanh, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 10:05

Gần 1 tuần nữa, 3 con giáp sau được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa.

Tuổi Sửu 

Từ đây đến Tết Trung thu 2023, tuổi Sửu may mắn buôn bán có lời hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có công việc ổn định, có quyền lợi rõ ràng, tính tình ngay thẳng nói được làm được nên ở cơ quan bản mệnh ít khi phải chịu bất công.

Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền trong ngày, đó là doanh thu, hoa hồng hoặc phần thưởng cho việc nỗ lực hết mình của bản mệnh. Song tuổi Sửu vẫn nên tập trung vào công việc chính của mình, không nên xem thường, đó mới là chỗ dựa tài chính vững chắc cho bản mệnh.

Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp vận đỏ vây quanh, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp.

Họ biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Con giáp này sống tình nghĩa và có trách nhiệm với những người xung quanh mình.

Từ đây đến Tết Trung thu 2023, con giáp tuổi Thìn được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa nhà họ. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng.

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh thì doanh số tăng lên, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, con giáp này có dịp tái ngộ với cố nhân, nhận được những lời khuyên, lời gợi ý quý báu cho công việc mình đang làm.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, hăng say, sáng tạo nên sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp vận đỏ vây quanh, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ đây đến Tết Trung thu 2023, người tuổi Thân có lựa chọn phù hợp với bản thân.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có những lựa chọn mới, bạn không ngại thử thách, luôn cố gắng hết mình hoàn thành.

Tình cảm: Trải qua những ngày cùng cực, tinh thần và tình cảm được đong đầy hạnh phúc.

Tài lộc: Đau ví khi chi tiêu mua sắm lớn cho những việc không cần thiết. 

Sức khoẻ: Tư duy mới, tinh thần mới, luôn vui vẻ, lạc quan.

Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp vận đỏ vây quanh, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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