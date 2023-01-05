Từ đây đến Tết Ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền vô như nước, ngồi mát hưởng phước, phát tài phát lộc, tương lai rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thường thông minh và hóm hỉnh. Họ không thích người khác can thiệp vào quyết định của mình. Bên cạnh đó, họ cũng là người rất hào phóng và tốt bụng. Thần Tài đến thăm, 4 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp.

Thời gian qua, con giáp tuổi Dần bị các sao xấu, hung tinh trấn yểm nên thường vướng vào những chuyện xui xẻo vặt vãnh. Từ đây đến Tết Ông Táo mới là thời gian phát tài phát lộc của họ.

Từ đây, tiền tiết kiệm của người tuổi Dần sẽ tăng lên đồng thời có được những tài sản giá trị. Không chỉ tài sản của con giáp tuổi Dần sẽ tăng vọt mà sự nghiệp của họ cũng lên một tầm cao mới, công việc kinh doanh phát đạt và có nhiều cơ hội để tiến triển. Chỉ cần người tuổi Dần nắm bắt thời cơ tốt là đón vận may lớn, vận thế hanh thông, mọi sự ngày càng suôn sẻ, tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người tốt bụng, hòa nhã, dễ gần và khá mềm yếu. Trong thời gian đầu năm, con giáp tuổi Thìn không có sự cạnh tranh với thế giới bên ngoài, thiếu động lực và thường sống lười biếng, tẻ nhạt.

Do đó, họ khó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đồng nghiệp lẫn bạn bè. Cuộc sống của họ thời gian qua khá trì trệ. Từ đây đến Tết Ông Táo, Thần Tài từ trên trời rơi xuống "trúng đầu" con giáp tuổi Thìn.

Họ trúng thưởng lớn, nhanh chóng làm giàu, tốc độ thăng tiến ở nơi làm việc cực nhanh, ngân khố cũng đầy ắp. Vô cùng choáng ngợp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Từ đây đến Tết Ông Táo, người tuổi Ngọ có những sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tốt, có cơ hội thay đổi vận may chưa được như ý.

Từ đây đến Tết Ông Táo, đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ hanh thông, suôn sẻ. Nếu gặp vận may, nắm bắt được cơ hội thì cuộc sống của những con ngựa sẽ rực rỡ hơn, tài lộc tăng nhanh, quan hệ được mở rộng, của cải dần được tích lũy. Mặt khác, đối với một số người tuổi Ngọ sẽ vượng vận đào hoa, người yêu sẽ tìm đến.

Đồng thời, con giáp tuổi Ngọ cũng đừng quên nỗ lực, cố gắng và kìm chế tính khí nóng nảy của mình. Tương lai tới, người tuổi Ngọ sẽ giàu có hơn, tài lộc vượng vận, ra ngõ gặp quý nhân. Nếu là phụ nữ có sẽ vượng phu ích tử.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!