Từ đây đến Rằm tháng 8: 3 con giáp buôn may bán đắt, đơn đến ào ào, tài lộc như mưa, vươn lên làm giàu nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 23:30

Chỉ thời gian ngắn nữa, 3 con giáp sau sẽ có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tỵ thường thông minh, lanh lợi. Họ giỏi quản lý tiền bạc và hợp duyên kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tỵ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Dù cố gắng rất nhiều nhưng do điều kiện khách quan nên công việc của họ không được thuận lợi, thu nhập giảm đi.

Trước Rằm Trung thu, vận khí của người tuổi Tỵ hanh thông hơn trước. Họ được Thần Tài ban phát tài lộc, nhiều cơ may kiếm tiền đến tay. Người làm công ăn lương làm việc đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Không những thế, họ còn có cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến ủng hộ. Không những thế, họ còn có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh trong vài tháng tới.

Từ đây đến Rằm tháng 8: 3 con giáp buôn may bán đắt, đơn đến ào ào, tài lộc như mưa, vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Rằm tháng 8 đem tới nhiều tin vui cho công việc của Mão. Thông qua các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh giành được hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do làm ăn suôn sẻ.

Tài lộc may mắn nên lộc về đầy tay tuổi Mão. Không cần biết người khác nói về bản mệnh như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bản mệnh làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì con giáp này cứ mạnh dạn đón nhận.

Tình cảm cũng trên đà khởi sắc. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò chuyện với nhau thật vui vẻ đừng mang việc về nhà rồi quát mắng người thân. Con cái cũng hiểu chuyện và thương cha mẹ hơn nhiều, sự nhân từ của bản mệnh là liều thuốc dạy dỗ con cái nên người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Từ đây đến Rằm tháng 8: 3 con giáp buôn may bán đắt, đơn đến ào ào, tài lộc như mưa, vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi Rằm tháng 8 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu làm việc gì cũng may mắn, ai cũng yêu thích.

Công việc: Người tuổi Dậu tuy không giỏi hết công việc, nhưng may mắn luôn mỉm cười cùng bạn.

Tình cảm: Hôm nay, bạn có buổi hẹn hò cùng người bạn ở xa.

Tài lộc: Đi đến nhiều nơi tìm cơ hội học hỏi, kinh doanh tốn khá nhiều chi phí.

Sức khỏe: Đi đường cần cẩn thận, tránh để những vật khác làm cản trở bạn.

Từ đây đến Rằm tháng 8: 3 con giáp buôn may bán đắt, đơn đến ào ào, tài lộc như mưa, vươn lên làm giàu nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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