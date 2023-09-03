Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp sau muốn giàu to, đếm tiền mỏi tay, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 21:47

Theo tử vi tháng 9/2023, 3 con giáp sau trong tháng này về cơ bản vận trình khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Tỵ 

Tháng này, Nguyệt Lệnh rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình.

Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi.

Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng.

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp sau muốn giàu to, đếm tiền mỏi tay, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi tháng 9/2023, tuổi Thân có thể gặt hái được thành công mà không cần phải đấu tranh hay cố gắng quá nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì đạt được mọi thứ quá dễ dàng mà thành ra không biết trân trọng.

Nếu công việc không quá bận rộn, bản mệnh có thể dành thời gian để học thêm những kiến thức mới mẻ, làm phong phú bản thân mình hoặc giúp đỡ mọi người. Những việc ấy sẽ giúp tuổi Thân bước những bước vững chắc hơn trên con đường thăng tiến.

Về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia được tận hưởng một ngày tràn đầy hạnh phúc. Đôi bên có thể hâm nóng tình cảm hoặc tạo thêm những kỉ niệm khó quên bằng cách cùng nhau nấu một bữa cơm thịnh soạn hoặc ra ngoài thay đổi không khí.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp sau muốn giàu to, đếm tiền mỏi tay, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay tài lộc chưa đến, cố gắng chăm chỉ làm việc.

Công việc: Đảm nhiệm công việc tốt, người tuổi Thìn được nhiều người tin tưởng giao phó.

Tình cảm: Tình cũ làm bạn mệt mỏi, muốn cắt đứt.

Tài lộc: Tài lộc chưa may mắn có được, đừng nản chí, cố gắng trau dồi.

Sức khoẻ: Thông tin tích cực giúp bạn có năng lượng tích cực hơn.

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp sau muốn giàu to, đếm tiền mỏi tay, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

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Vận trình tài lộc - tình cảm trong ngày 4/9 của 3 con giáp sau khá rực rỡ, sự nghiệp cũng xán lạn hơn bất kỳ ai.

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