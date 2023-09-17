Từ đây đến hết tháng 9/2023: 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phát triển đi lên, tình cảm lứa đôi nồng thắm

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 22:32

Hết tháng 9/2023, những con giáp sau được dự báo có lộc giàu sang, tiền vào như nước, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Thân 

Tử vi cuối tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có được thành tựu giúp bạn tự tin hoàn thành mục tiêu sự nghiệp của bản thân. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân đang ở thời gian chín mùi, làm việc gì cũng được thành tựu tốt. 

Tình duyên: Tìm người bạn hợp sở thích, cả hai có thời gian tâm sự với nhau. 

Tài lộc: Thu nhập đang dần có tài chính có thể được thay đổi nhờ bản thân bạn.    

Sức khỏe: Hạn chế những món cay nóng, không tốt cho sức khỏe và dạ dày.

Từ đây đến hết tháng 9/2023: 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phát triển đi lên, tình cảm lứa đôi nồng thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ thường dành toàn bộ sự tập trung và tâm huyết của bản thân vào công việc. Con giáp này nỗ lực hết mình để tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Tử vi dự báo rằng hết tháng 9/2023, tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện. Công việc của con giáp này diễn ra thuận lợi. Bản mệnh đón nhận những dự án tốt, phát triển thuận lợi. Nhờ những đóng góp tích cực của mình, tuổi Tỵ có thể thu về thành quả xứng đáng. Ngoài ra, một số người còn có công việc tay trái, tạo ra thu nhập đáng kể.

Từ đây đến hết tháng 9/2023: 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phát triển đi lên, tình cảm lứa đôi nồng thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Hết tháng 9/2023, tuổi Ngọ tự tin phát huy năng lực, giành lấy cơ hội. Những gì bản mệnh làm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của mình tới đâu, đừng chỉ biết nói mà không hành động thực tế.

Vận trình tài chính của con giáp này cũng dần ổn định hơn. Đây là lúc bản mệnh hướng tới những khoản đầu tư dài hạn hoặc mua sắm những thứ có giá trị lớn để bảo đảm cho tương lai. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh xa các trò đỏ đen, may rủi kẻo tiền dễ đến cũng dễ đi.

Về mặt tình cảm, có vẻ bản mệnh đang cực kì hứng thú với một người nào đó nhưng lại chưa thật sự chắc chắn về tương lai của mối quan hệ này. Giữa hai người còn nhiều trái ngược chưa thể tìm ra cách để dung hòa với nhau. Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu nhau, thời gian sẽ cho bản mệnh câu trả lời.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Từ đây đến hết tháng 9/2023: 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phát triển đi lên, tình cảm lứa đôi nồng thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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