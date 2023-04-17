Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, trúng số đổi đời, làm ăn may mắn thì chỉ cần chú ý 1 điều này

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 00:01

Tử vi tháng 4 cho thấy 3 tuổi này vô vàn khó khăn vất vả, tuy nhiên vẫn được Thần Tài phù hộ, có thể cải vận đổi đời.

Tuổi Ngọ 

Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay đừng quá tin tưởng người lạ, chú ý kẻo tiểu nhân hãm hại.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại.

Tình duyên: Vợ chồng chưa có em bé dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng, du lịch hâm nóng tình cảm.

Tài lộc: Tài lộc chưa nổi bật, tốn kém nhiều cho những bữa ăn sang trọng.

Sức khỏe: Nằm nghiêng bên trái khi ngủ sẽ rất tốt cho hệ tim mạch.

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, trúng số đổi đời, làm ăn may mắn thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi tuần mới từ ngày 17/4 đến 23/4/2023 của 12 con giáp, tuổi Mão may mắn nên vận khí tuần mới có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bản mệnh đang chờ đợi kết quả sẽ báo tin vui ở thời điểm này. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của con giáp này, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều cho bản mệnh. Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm mà bản mệnh được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển.

Tài chính khả quan nhờ những dòng tiền thuận lợi. Ngay từ đầu tuần cho thấy vận khí đang lên nên cơ hội kiếm tiền của bản mệnh cũng nhiều hơn. Nếu bản mệnh khéo léo tận dụng cơ hội mình thì tiền cứ thế đổ về túi.

Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho tuổi Mão rất nhiều sức mạnh. Cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu cho nỗi vất vả của đối phương nên hiếm khi đưa ra yêu cầu vô lý, là bí quyết gìn giữ tình yêu của hai người.

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, trúng số đổi đời, làm ăn may mắn thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình.  

Công việc: Công việc người tuổi Tý chưa gặp nhiều thuận lợi, dự án còn đang ở chế độ chờ duyệt. . 

Tình duyên: Người tuổi Tý độc thân tìm kiếm nhiều cơ hội để có thể tìm hiểu và muốn trải nghiệm tình yêu thêm phần sâu sắc. 

Tài lộc: Tài lộc chưa đến, cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa, hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình tổ chức.   

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, thường xuyên trau dồi kiến thức dinh dưỡng mỗi ngày. 

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, trúng số đổi đời, làm ăn may mắn thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Tử vi 12 con giáp đầu tuần cho thấy, 3 con này chạy trời không khỏi nắng, có quá nhiều thách thức.

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