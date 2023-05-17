Từ đây đến hết tháng 3AL: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, chuẩn bị đón thần Tài, hỷ sự vào nhà

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 20:09

Thần Tài cảnh báo 3 con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, đang nghỉ Tết mà tài khoản vẫn nhảy số ầm ầm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cực kỳ chật vật trong sự nghiệp, công việc đã vất vả, con giáp này còn dễ bị đồng nghiệp làm khó, chèn ép. Làm quản lý, làm sếp thì đừng tin tưởng cấp dưới quá kẻo có khi bị sốc. Vận trình tài lộc của tuổi Dần không có nhiều khoản chi tiêu phát sinh. Bản mệnh cũng dư dả hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì không có gì đáng lo. Nay hãy thả lỏng mình một chút, nhưng đừng mua sắm gì vì rất dễ bị hớ.

Con giáp này là người sống tình cảm, biết cách chăm lo cho gia đình. Dù bên ngoài là con giáp khó gần đến đâu thì khi về nhà bản mệnh vẫn là người chu toàn, yêu thương con cái. Nay không ai có thể trách được bản mệnh nửa câu về cách sống.

Từ đây đến hết tháng 3AL: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, chuẩn bị đón thần Tài, hỷ sự vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ gặp xui xẻo bất ngờ đến từ anh em làm ăn chung, cấp dưới. Tốt nhất không nên tin tưởng bất cứ ai trong thời gian này, con người ta có thể vì đồng tiền mà chơi đểu bạn trong công việc. Bù lại nhờ có Tam Hợp cứu vớt nên Mão thu được nhiều mối quan hệ xã giao có lợi cho tương lai sau này. Bạn chơi bời khá sòng phẳng, minh bạch và không keo kiệt nên có nhiều bạn bè tốt, lúc khó khăn không thiếu người giúp đỡ.

Nhờ Thủy sinh Mộc tiếp thêm động lực cho Mão trong việc kiếm tiền. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bù lại được lộc làm ăn, không thiếu khách hàng tin tưởng. Đang có sức khỏe, ăn nên làm ra thì bạn nên tranh thủ.

Từ đây đến hết tháng 3AL: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, chuẩn bị đón thần Tài, hỷ sự vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn có Chính Tài nên dù có kẻ cạnh khóe trong chuyện làm ăn, thăng tiến nhưng bạn vẫn phát triển được do phước của bản thân quá lớn. Bạn là người có năng lực, nói được làm được nên vì thế hay bị người khác ghen tị cũng là chuyện bình thường. Nhiều bạn còn ăn nên làm ra, có tiền tiêu vặt. Không ít bạn bè “tốt” vay tiền không muốn trả, hôm nay bạn sẽ xòa tên họ ra khỏi cuộc đời và “bố thí” tiền cho kẻ vô ơn. Thời gian qua giúp con giáp này tỉnh ngộ và tập trung vào công việc nên lương thưởng được cải thiện.

 

Nhưng cục diện Thủy Thổ tương khắc khiến Thìn thất vọng trong chuyện tình cảm. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình, lúc khó khăn đi nhờ bạn bè ai cũng trốn tránh. Chỉ có người thân mới là chỗ dựa vững chắc cho bạn vào lúc này mà thôi.

Từ đây đến hết tháng 3AL: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, chuẩn bị đón thần Tài, hỷ sự vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

QUÝ NHÂN TRỢ MỆNH: Từ bây giờ 3 con giáp hứng trọn vận may, nằm ngập trong biển tiền hơn trúng số độc đắc, vận trình muôn phần thuận lợi trong năm 2023

QUÝ NHÂN TRỢ MỆNH: Từ bây giờ 3 con giáp hứng trọn vận may, nằm ngập trong biển tiền hơn trúng số độc đắc, vận trình muôn phần thuận lợi trong năm 2023

Qúy nhân độ trì vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong năm 2023 nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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