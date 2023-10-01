Từ đây đến hết tháng 10/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, nghênh tài đón lộc, cả đời giàu sang tột đỉnh

Từ đây đến hết tháng 10/2023, người tuổi Tuất làm việc năng suất trong công việc.

Tình cảm: Không thích yêu xa, nên bạn từ chối khá nhiều người.

Công việc: Người tuổi Tuất việc gì đến tay của bạn cũng hoàn thành xuất sắc, ai cũng yêu mến, và thích được ở trong đội nhóm của bạn.

Tài lộc: Biết bản thân cần nhiều nguồn kinh tế, nên bạn chăm chỉ làm việc.

Sức khỏe: Mệt mỏi có thể làm tinh thần bạn không có sức làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Trong tháng 10, họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Ngoài ra, trong tháng mới, con giáp này còn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của bạn trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này có thể bắt tay vào thực hiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng đến với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người tuổi Mùi gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng 10/2023 đem tới nhiều tin vui cho công việc của Mão. Thông qua các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh giành được hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do làm ăn suôn sẻ.

Tài lộc may mắn nên lộc về đầy tay tuổi Mão. Không cần biết người khác nói về bản mệnh như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bản mệnh làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì con giáp này cứ mạnh dạn đón nhận.

Tình cảm cũng trên đà khởi sắc. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò chuyện với nhau thật vui vẻ đừng mang việc về nhà rồi quát mắng người thân. Con cái cũng hiểu chuyện và thương cha mẹ hơn nhiều, sự nhân từ của bản mệnh là liều thuốc dạy dỗ con cái nên người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.