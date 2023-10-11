Từ đây đến hết 30/8 Âm lịch: 3 con giáp kiếm được bộn tiền, chuẩn bị phát tài phát lộc, thoải mái hưởng thụ cuộc sống xa hoa

Từ đây đến hết 30/8 Âm lịch, thứ Năm ngày 12/10/2023 hôm nay, tuổi Mùi nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bản mệnh những định hướng đúng đắn cho tương lai.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy êm đềm. Có lẽ bản mệnh đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất quan tâm đến nửa kia cũng như gia đình mình. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình, không phải lúc nào cố gắng kiếm tiền đã tốt.

Việc làm ăn cũng phát triển thuận lợi khi bản mệnh tìm ra định hướng phù hợp cho bản thân. Tất nhiên, khi mới bắt đầu thì mọi việc không thể thuận lợi ngay được, song chỉ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng không ngừng, bản mệnh sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả công việc.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách cởi mở, lạc quan. Bản mệnh thích kết bạn với những người xung quanh, tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội. Tuổi Thân cũng khá chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để tiến lên.

Từ đây đến hết 30/8 Âm lịch, tuổi Thân có cát tinh chiếu mệnh, vận khí tăng cao. Bản mệnh có thể đạt được thành tích cao trong công việc, được cấp trên coi trọng.

Người làm kinh doanh cũng liên tục ký thêm các hợp đồng mới, doanh thu tăng lên, lợi nhuận gia tăng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ đây đến hết 30/8 Âm lịch, người tuổi Hợi có thời gian bên cạnh người yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi khá tín tiếng trong chuyện công việc, thời gian rảnh bạn học thêm nhiều kiến thức mới.

Tình cảm: Người tuổi Hợi phán đoán chuẩn xác, luôn nghĩ trước những lần hẹn hò cùng người ấy.

Tài lộc: Thông minh trong quản lí tài chính.

Sức khoẻ: Tinh thần phấn chấn, làm việc tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.