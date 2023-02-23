Từ đây đến cuối tuần Phật Tổ đỡ đần nâng bước: 3 con giáp thăng hoa tiền của, làm ăn phát tài, đụng đâu thắng đó, tiền dồn dập vào túi không ngừng

Người tuổi Tý lạc quan, luôn có trách nhiệm trong công việc, không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội tốt nào.

Từ đây đến cuối tuần, người tuổi Tý do được Thần Tài phù hộ nên tài khí hưng vượng. Con giáp này vô cùng may mắn, sự nghiệp phát triển thuận lợi, biểu hiện xuất sắc trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, nên sẽ có rất nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Rất nhanh chóng con giáp này có thể trở thành phú ông giàu có.

Tuổi Tuất

Từ đây đến cuối tuần, người tuổi Tuất có thể dựa vào sự chăm chỉ trong công việc thu được lợi ích tài chính đáng kể. Vào ngày 23/2, người tuổi Tuất chắc chắn là người làm việc chăm chỉ nhất trong công ty, họ là người đầu tiên đến công ty mỗi ngày và là người cuối cùng rời đi sau khi tan sở.

Người tuổi Tuất sẽ chủ động xin tăng ca hoặc cơ hội đi công tác. Nếu tình hình kinh doanh trong năm của công ty tốt, họ sẽ có cơ hội đảm nhiệm nhiều dự án tốt. Chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo giao phó, kiếm được một mức lương hậu hĩnh không còn là chuyện xa vời với người tuổi Tuất. Họ cũng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn từ đây đến cuối tuần, những người tuổi Dậu sẽ được Phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà tuổi Dậu sẽ tích lũy được một khoản tiền dư dả.

Thầy tử vi hé lộ rằng những người tuổi Dậu trở nên giàu có cũng không quên những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để tuổi Dậu tạo dựng được tiền đề cho mình. Tuổi Dậu trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.

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