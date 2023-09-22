Từ đây đến cuối năm 2023: 3 con giáp may mắn vô hạn, tiền vào nhà như nước, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 17:33

Trong thời gian tới, 3 con giáp sau sẽ đón nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý nhân, đồng thời cũng may mắn làm ăn phát đạt, tiền về đầy túi.

Tuổi Mão 

Từ đây đến cuối năm 2023, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Từ đây đến cuối năm 2023: 3 con giáp may mắn vô hạn, tiền vào nhà như nước, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn là những người tràn đầy năng lượng, không sợ hãi khó khăn, đồng thời cũng là người sở hữu kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao, có thể đưa ra những quyết định xuất sắc.

Từ giờ tới cuối năm 2023, tuổi Dần hãy nhớ, phải trải qua thử thách mới có thể đạt được điều mình muốn. Vốn sẵn thông minh và có năng lực, Dần nên tích cực làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ tìm được bước đột phá trong sự nghiệp.

Trong thời gian tới, người tuổi Dần sẽ đón nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý nhân đồng thời được nhiều người công nhận, đánh giá cao và giành được nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Nhìn chung, một khi gặp được quý nhân, mọi chuyện của Dần sẽ thuận buồm xuôi gió. Dù là trong công việc hay phát triển kinh doanh, những người tuổi Dần đều sẽ gặt hái được nhiều thành quả và thành tích đáng ngạc nhiên. Vì thế, con giáp này chú ý thể hiện ưu điểm của bản thân, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp, tài chính thu về cũng nhiều hơn.

Từ đây đến cuối năm 2023: 3 con giáp may mắn vô hạn, tiền vào nhà như nước, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ đây đến cuối năm 2023, người tuổi Mùi cải thiện thu nhập đáng kể khi bạn chăm chỉ làm việc.

Công việc: Người tuổi Mùi quên nhiều việc, nhưng không bao giờ quên những ý tưởng hay góp phần phát triển công việc.    

Tình cảm: Không muốn tình cảm do người khác gán ghép, cố gắng cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tài lộc: Bận tâm nhiều việc, nhưng không quên cải thiện tài chính.  

Sức khoẻ: Nấu chín, uống chín tốt cho sức khỏe. 

Từ đây đến cuối năm 2023: 3 con giáp may mắn vô hạn, tiền vào nhà như nước, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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