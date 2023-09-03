Từ đây đến 5/9/2023: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, may mắn nhận lộc trời, sớm mua đất xây nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay mộng mơ, thích chu du nhiều nơi.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu có nhiều sở thích mới lạ, làm việc đôi lúc xen lẫn cảm xúc.

Tài lộc: Vận may tài chính giúp bạn đạt được những thuận lợi trong mảng đầu tư.

Sức khỏe: Sức khỏe nên chú ý, không nên ăn quá no khi vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn luôn ngập tràn năng lượng. Họ chăm chỉ và tò mò nên ham học hỏi, củng cố năng lực của mình mỗi ngày. Chính vì thế bản mệnh thường được nhiều người tin tưởng, đánh giá cao ở nơi làm việc. Tuy nhiên đôi khi người tuổi Thìn không có cơ hội để thể hiện bản thân nên cần chờ thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực.

Đầu tháng 9 này mọi vận may sẽ đến với người tuổi Thìn. Lúc này bản mệnh có thể tự tin nắm lấy cơ hội và thực hiện những việc mình ấp ủ. Trong công việc, những kỹ năng, kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt. Không chỉ vậy, bạn là 1 người có tài lãnh đạo giỏi nên được lòng nhiều người ở nơi làm việc.

Đầu tháng 9 này tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng ổn định, bổ trợ cho công việc. Nhờ tinh thần thoải mái nên con giáp này sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc, gặt hái thành công mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định.

Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bản mệnh đã lên kế hoạch.

Tình duyên không có nhiều biến động, tuổi Mùi vẫn giữ được tình yêu của mình ở mức ổn định. Dù cả hai không nói quá nhiều với nhau, nhưng bản mệnh cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên nửa kia, không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm