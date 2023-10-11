Từ đây đến 15/10/2023: 3 con giáp phúc lành hội tụ, ước gì có đó, tiền vàng ập đến trước cửa nhà, bứt phá giàu lên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 20:22

Nhìn chung, 3 con giáp sau sẽ đón nhận nhiều điềm lành, không cần phải lo lắng về thành tích trong thời gian này.

Tuổi Dần 

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Dần có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và được cấp trên đánh giá cao, sẵn sàng trao cho cơ hội phát triển.

Kim khắc Mộc, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và người ấy lại gặp nhiều rạn nứt. Bạn nên lắng nghe người ấy nhiều hơn, đừng nên khăng khăng với suy nghĩ của mình. Thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ nghiệm ra nhiều điều mà trước nay mình không để ý.

Từ đây đến 15/10/2023: 3 con giáp phúc lành hội tụ, ước gì có đó, tiền vàng ập đến trước cửa nhà, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 12/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang thịnh vượng, công việc ổn định, gia đạo tốt.  

Công việc: Công danh người tuổi Mão đã ổn định, bạn luôn cố gắng hết sức mình cho những công việc mới.  

Tình duyên: Tình cảm có thể thay đổi tích cực, nhưng bạn và gia đình người yêu khó gần lại với nhau.

Tài lộc: Tài lộc chăm chỉ làm việc tự khắc đến ào ạt, bất ngờ.  

Sức khỏe: Bản thân biết tận hưởng và chăm sóc tốt cho cơ thể. 

Từ đây đến 15/10/2023: 3 con giáp phúc lành hội tụ, ước gì có đó, tiền vàng ập đến trước cửa nhà, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 15/10. người tuổi Sửu hứa hẹn sẽ gặp khách hàng lớn tại nơi làm việc. Chỉ cần bản mệnh có thể thể hiện bản thân thì không cần phải lo lắng về thành tích trong thời gian này.

Nếu như người tuổi Sửu đang có tranh chấp nhỏ với đồng nghiệp thì sẽ có người đứng ra giúp hòa giải. Cấp trên sẽ trao cho bản mệnh một số quyền lợi trong công việc. Nhìn chung, thời điểm này Sửu đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bản mệnh có thể khởi động lại một dự án hoặc công việc.

Từ đây đến 15/10/2023: 3 con giáp phúc lành hội tụ, ước gì có đó, tiền vàng ập đến trước cửa nhà, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt

Tử vi 5 ngày liên tiếp sắp tới cho thấy 3 con giáp sau đã bước vào giai đoạn ổn định, vận may tài lộc cũng rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

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