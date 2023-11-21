Từ đây, 22/11 đến hết 30/11: 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, may mắn đủ đường, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 20:05

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11, 3 con giáp sau tài lộc rủng rỉnh, tình cảm đào hoa, gia đạo êm ấm hạnh phúc.

Tuổi Tỵ 

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11, người tuổi Tỵ hôm nay bạn đang khó khăn trong tài chính.   

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay không có ai giúp đỡ bạn làm những công việc cần sự tỉ mỉ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ mong đợi đối phương thay đổi vì bạn rất nhiều.  

Tài lộc: Cẩn thận chi tiêu, nguồn tài lộc đang khó khăn.

Sức khoẻ: Cơ thể gáng gượng, tinh thần khá uể oải. 

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11: 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, may mắn đủ đường, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi tháng 11 dương lịch năm 2023 gọi tên con giáp may mắn là tuổi Mùi. Từ đây, 22/11 đến hết 30/11, người tuổi Mùi có thể mạnh dạn mưu sự, triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời.

Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, con giáp này cũng nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Cuối tháng, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn, nhờ thế mà được thưởng một khoản dư dả.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng tràn đầy tự tin, cộng với nhân duyên tốt nên bản mệnh bán hàng đắt như tôm tươi, khiến lợi nhuận tăng vọt. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hi vọng vào tương lai.

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11: 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, may mắn đủ đường, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11, tuổi Ngọ được dự đoán sẽ đón nhận nhiều điều may mắn về mặt tài chính, mang về nguồn thu nhập đáng kể. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch quan trọng như khai trương, hay triển khai dự án mới.

Sự may mắn không phải là điều tự nhiên, mà đến từ sự nhanh nhẹn, linh hoạt của con giáp này. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không ngần ngại đối mặt với khó khăn và thách thức.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu giảm sút rõ ràng, rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa những cặp đôi. Do đó, con giáp này nên tránh những vấn đề gây tranh cãi và tự giữ mình khỏi những tình huống khó khăn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Từ đây, 22/11 đến hết 30/11: 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, may mắn đủ đường, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, bạc vàng chật két, tiền của đầy ăm ắp.

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